„Haben richtig Bock“ – Olchings ist zu Gast in Gilching

Für den Landesliga-Absteiger SC Olching hat es das erste Spiel in der Bezirksliga gleich in sich: Es geht zu einem alten Rivalen.

Olching – „Wir haben richtig Bock auf die Saison.“ Felix Mayer, Cheftrainer des SC Olching, blickt voller Vorfreude auf die Bezirksliga-Spielzeit 2025/2026. Und der Auftakt hat es gleich mal in sich. Am Freitagabend, 18.30, geht es für den SCO zum ewigen Rivalen TSV Gilching. Die Gilchinger sind in der vorvergangenen Saison aus der Landesliga in die Bezirksliga abgestiegen. „Sie kennen bereits die Art und Weise, wie in der Bezirksliga Fußball gespielt wird. Wir müssen uns zunächst akklimatisieren“, sagt Mayer.

Der 30-Jährige blickt dennoch zuversichtlich auf das Eröffnungsspiel im Nachbarlandkreis. Nach einer lediglich 14 Tage währenden Sommerpause, haben die Olchinger in der Vorbereitung ordentlich rangeklotzt. „Wir haben das Maximum rausgeholt.“ Krönender Höhepunkt der Vorbereitung war die Titelverteidigung im Sparkassenpokal.