„Haben ordentlich was gut zu machen“: Lamme sinnt auf Revanche

Die Analyse des Kapitäns fällt mit Blick auf das erste Aufeinandertreffen gewohnt präzise aus. Damals geriet Lamme trotz einer frühen Führung durch Kevin-David Holland völlig aus den Fugen. „Wir hatten dort sehr, sehr einfache Gegentore bekommen, mit vielen individuellen Fehlern“, erinnert sich Borucki. Zwar schien die Germania diese Schwächephase im Saisonverlauf überwunden zu haben, doch das jüngste 2:3 gegen Leiferde wirkte wie ein kleiner Rückfall in alte Muster. Borucki betont, dass man diese Fehler eigentlich abgelegt hatte, „bis auf letzte Woche“.

Lauingen-Bornum bewies zuletzt beim 1:1 gegen Teutonia Groß Lafferde Moral, als Kevin Houschka spät den Ausgleich erzielte. Zudem dürften die äußeren Bedingungen den Kombinationsfluss der Germania erschweren. Borucki stellt seine Elf auf einen Abnutzungskampf ein: „Es wird natürlich, denke ich, eine sehr, sehr holprige Angelegenheit vor Ort am Sonntag. Wir möchten natürlich am liebsten mit drei Punkten wieder nach Hause fahren. Dafür müssen wir auf jeden Fall in den Zweikämpfen sehr, sehr stabil sein und unser Spiel einfach durchziehen, egal wie schwierig der Untergrund ist, und wieder zurück in die Erfolgsspur zurückkehren.“

In der Tabelle der Bezirksliga 2 bleibt die Lage für Lamme trotz des jüngsten Dämpfers stabil auf Rang vier (32 Punkte). Doch der SV Lauingen-Bornum lauert mit 27 Zählern auf Platz sechs und hat zudem noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Ein Sieg im direkten Duell ist für die Germania daher essenziell, um den Anschluss an die Top 3 nicht endgültig zu verlieren und den Aufsteiger auf Distanz zu halten.