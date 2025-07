„Haben noch Arbeit vor uns“ – Jetzendorf geht die Kraft aus

Dass es gegen Schwaig nicht zu einem besseren Ergebnis reichte, lag an der Klasse des Gegners. „Die Schwaiger haben uns in Sachen Zweikampfhärte, Spieltempo und Intensität alles abverlangt”, so Pöllner. Seine Mannschaft hielt allerdings zunächst gut mit und ließ die Offensive der Sportfreunde in der ersten Hälfte abblitzen. Über das 0:0 zur Pause durften sich die Jetzendorfer jedenfalls mehr freuen als der Bayernligist.

Schwaig fand auch in der zweiten Hälfte aus dem Spiel heraus zunächst keine Lösungen gegen die TSV-Defensive. Also musste es ein ruhender Ball richten: Florian Pflügler traf nach einer Standardsituation aus dem Halbfeld zum 1:0 (54.). Im Anschluss schwanden bei den Jetzendorfern die Kräfte. Schwaig wurde immer dominanter und baute den Vorsprung aus: Raffael Ascher nach einem Jetzendorfer Fehlpass (74.) und James Timbana nach einer Flanke (83.) sorgten für einen 3:0-Sieg der Sportfreunde. „Das war ein guter Test”, sagte TSV-Trainer Pöllner, der anfügte: „Wir haben aber noch Arbeit vor uns. Wir sind noch nicht auf dem Level, das ich mir vorstelle.”