„Haben nichts zu verlieren“ – TuS will Negativ-Serie beenden

In sieben Spielen gab es für die Geretsrieder Fußballer noch nie einen Sieg gegen Schwaig. Doch Trainer Daniel Dittmann sieht darin eine Chance, an diesem Freitag ohne Druck zu spielen.

83 Kilometer einfach liegen zwischen dem Isarau-Stadion in Geretsried und der NGL-Arena im Oberdinger Ortsteil Schwaig, wo der TuS Geretsried an diesem Freitagabend (19.30 Uhr) gastiert. Bei einem Blick auf die Statistik, könnte man ins Grübeln kommen, ob sich der Weg lohnt. Denn noch nie in sieben Begegnungen konnte das Team von Trainer Daniel Dittmann gegen den FC Sportfreunde gewinnen. Drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 3:10 aus Sicht des TuS weist die Bilanz der bisherigen Auswärtsreisen aus; eine Pleite und drei Remis erreichte man im heimischen Stadion. Aber bekanntlich findet ja jede Serie irgendwann ein Ende.

„Die Statistik liest sich schlecht“, bestätigt Dittmann. Aber der im Sternzeichen „Optimist“ geborene TuS-Coach zieht daraus natürlich zuerst mal die positiven Aspekte. Denn die Bilanz bedeutet auch: „Wir können nur gewinnen. Und deshalb auch völlig ohne Druck spielen, das ist doch eine schöne Ausgangslage.“ Was den Druckfaktor angeht, habe man schon im Blick, dass die „Verfolger“ im Tabellenkeller, der FC Ismaning und der TSV Kottern, der mit sieben Punkten Rückstand den ersten Relegationsplatz belegt, jeweils ein Spiel weniger absolviert haben. „Die Lage ist noch ernst“, sieht Daniel Dittmann keinen Grund für Entwarnung im Kampf um den Klassenerhalt, „aber der Auftaktsieg löst viel“. Will heißen: Der 2:1-Erfolg zuletzt gegen den FC Gundelfingen gibt dem Geretsrieder Selbstbewusstsein einen zusätzlichen Schub.

Warum sich seine Truppe gegen den Mitaufsteiger aus dem Landkreis Erding so schwer tut, hat für den TuS-Coach „inhaltliche“ Gründe: „Die Mannschaft ist individuell sehr gut besetzt und spielt schon lange zusammen“, analysiert Daniel Dittmann. „Der FC lebt von erfahrenen Spielern, die auf dem Platz gerne eigene Entscheidungen treffen.“ Das habe zur Folge: „Wir kennen sie gut, wissen, was sie machen. Aber sie sind trotzdem unberechenbar.“ Und ist da noch eine spieltaktische Finesse: „Sie haben eine große Gabe, in einem Zug zwei Linien zu überspielen und schnell hinter die gegnerische Kette zu kommen.“ In dieser Hinsicht habe das Team von Trainer Christian Donbeck durch die Verpflichtung von Torhüter Felix Thiel (Winterneuzugang von Türkgücü München) noch an Qualität gewonnen.

Nichtsdestotrotz soll die Reise nach Schwaig (zu der wegen sehr früher Abfahrtszeit kein Fan-Bus eingesetzt wird) nicht umsonst sein. Der FC, der im ersten Spiel nach der Winterpause bei Tabellenführer 1860 München U21 eine 0:3-Niederlage verdauen musste, liegt in der Tabelle nur einen Zähler vor den Gästen. „Trotzdem ist Schwaig in dem Spiel klarer Favorit, den Ball rolle ich gerne rüber“, so TuS-Trainer Daniel Dittmann. „Aber wir wissen um unsere Stärken und wollen schon ein Wörtchen mitreden.“