„Haben nicht zu unserem Spiel gefunden“ – Olchings Siegesserie reißt im Spitzenspiel

Fünf Spiele in Folge haben die Olchinger zum Auftakt in der Bezirksliga gewonnen. Dieser Siegeszug wurde nun erstmals gestoppt.

Olching – Jetzt hat es den SC Olching erwischt. Im fünften Saisonspiel musste die Mannschaft von SCO-Coach Felix Mayer die erste Saisonniederlage hinnehmen. Beim 1. FC Penzberg setzte es ein letztlich verdientes 0:1 (0:1). In der Tabelle robbten sich die Penzberger an den SCO heran und sind nun Tabellendritter. Olching bleibt Tabellenzweiter.

„Der Sieg für Penzberg geht in Ordnung“, resümierte Mayer. Die Gastgeber hatten über die 90 Minuten deutlich mehr Torchancen. „Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden.“ Dass das Spiel wie auch schon vor drei Wochen in Wolfratshausen auf dem Kunstrasen stattfand, kam den Olchingern zusätzlich nicht unbedingt entgegen.

Auch in Überzahl ungefährlich

In der ersten Halbzeit fanden die Gäste aus der Amperstadt nicht richtig ins Spiel, vor allem im Spielaufbau offenbarten die Mayer-Schützlinge einige Schwächen. Penzberg dagegen spielte im Stile einer Spitzenmannschaft. Dem Penzberger Führungstreffer durch Dominik Bacher ging zunächst ein Ballverlust im Olchinger Spielaufbau voraus, beim siegbringenden Kopfball stand die SCO-Defensive dann artig Spalier (16.). Selbst in personeller Überzahl – Penzbergs Tahir Dalgin verbüßte wegen eines Foulspiels eine Zehn-Minuten-Strafe – fiel den Olchingern nicht viel ein.

Auch in der zweiten Spielhälfte blieben die Hausherren weiterhin das dominantere Team. Erst in der Schlussphase investierten die Olchinger etwas mehr ins Spiel. Ferenc Ambrus (80.) und Omer Grbic (85.) hatten den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterten jedoch an den eigenen Nerven beziehungsweise. am Penzberger Schlussmann. In der Nachspielzeit haderten die Olchinger zudem mit Schiedsrichter Tobias Spindler (Ostermünchen), dessen Pfeife nach einem Foul im Strafraum an Connor Punzelt stumm blieb. (Dirk Schiffner)