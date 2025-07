„Haben nicht gut gespielt“: Haching-Coach Bender sieht noch Nachholbedarf

Nach einer guten Vorbereitung tut sich die SpVgg Unterhaching im Toto-Pokal schwer. Am Ende stand aber ein Sieg beim Kreisligisten TSV Karpfham.

Unterhaching – Bis zum Spiel in der ersten Runde des Toto-Pokals beim TSV Karpfham waren die Verantwortlichen der SpVgg Unterhaching glücklich über die erfolgreiche fünfwöchige Saisonvorbereitung. Nicht glücklich war jedoch SpVgg-Cheftrainer Sven Bender über die Generalprobe seiner Mannschaft beim niederbayerischen Kreisligisten. Der Regionalligist bestätigte zwar mit einem 5:0 (1:0) seinen Favoritenstatus, tat sich aber in der Partie über weite Strecken schwer.

„Wir haben nicht gut gespielt, waren im Ballbesitz zu langsam, waren nicht überzeugend genug, um eine Mannschaft, die in einer niedrigeren Liga spielt, zu dominieren“, lautete Benders Kritik. „Klar hat man gesehen, dass wir das Spiel beherrscht haben – allerdings ohne viel Durchschlagskraft und viel zu wenig Tormöglichkeiten. Wir haben zu unpräzise und nicht schnell genug gespielt und sind nicht dynamisch genug aufgetreten. Am Ende ist es verdient, ja. Aber es ist nicht das, was wir wollen.“