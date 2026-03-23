 2026-03-13T07:45:35.464Z

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„Haben nächsten Schritt gemacht“: Volland hakt 1860-Aufstieg im Video noch nicht ab

Nach Pleite gegen Duisburg

von Lennart Fitzler · Heute, 06:36 Uhr · 0 Leser

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3. Liga
BZL Oberbayern Nord
TSV 1860
München 54
Kevin Volland spricht im Magenta-Interview offen über die Partie von TSV 1860 München gegen den MSV Duisburg und zieht sein persönliches Fazit zum Spiel.

Im Interview mit Magenta Sport direkt nach dem Drittliga-Spiel von 1860 München gegen den MSV Duisburg, versucht Kevin Volland die Spieleindrücke einzuordnen. Der Stürmer hakt den Aufstieg trotz der Last-Minute-Niederlage gegen die Zebras noch nicht ab. Das Interview gibt es hier im Video zu sehen.