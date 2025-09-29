"Haben mit dem SC Freiburg II eine spielerische Mannschaft vor uns"

Die Ausgangslage in der Tabelle

Nach neun Spieltagen belegt die TSG Balingen mit drei Siegen und sechs Niederlagen den 15. Tabellenplatz. Mit neun Punkten ist das Team abstiegsgefährdet. Der SC Freiburg II, der in den vergangenen Jahren stets für seine Nachwuchsarbeit bekannt ist, rangiert mit zwölf Punkten auf Platz zehn und damit im gesicherten Mittelfeld. Für die Balinger ist klar: Jeder Punkt zählt, um nicht noch tieferin den Tabellenkeller abzurutschen.

Lehren aus der Niederlage in Trier

Die Partie in Trier war aus Balinger Sicht bitter. Schon in der sechsten Minute geriet man durch Damjan Marceta in Rückstand. Trotz vieler Spielanteile und guter Offensivaktionen fehlte die Effizienz im Abschluss. Mateo Biondic (61.) und Sven König (66.) entschieden das Spiel zugunsten der Gastgeber. Co-Trainer Daniel Güney stellte nach dem Spiel klar: „Wir haben dann aber eine sehr gute Partie auswärts gespielt.“ Auch wenn die Punkte ausblieben, war die Leistung über weite Strecken ein Schritt in die richtige Richtung.

Fokus auf Freiburgs Stärken

Die Freiburger Reserve ist für ihre technische Stärke und ihr hohes Tempo bekannt. Spieler aus dem Nachwuchsbereich, die oft schon nah an den Profikader heranrücken, prägen die Mannschaft. Daniel Güney weiß um die Schwere der Aufgabe: „Wir wollen gerade in diesem Spiel unser Momentum, dass wir gute spielerische Lösungen auch gegen sie haben, dass wir vor allem gegen den Ball sehr gut arbeiten können.“ Entscheidend wird sein, ob es der TSG gelingt, die Freiburger Ballstafetten früh zu stören und selbst mit zielstrebigen Angriffen Akzente zu setzen.

Intensität und Einsatzbereitschaft gefordert

Nach den intensiven vergangenen Wochen steht den Balingern eine weitere englische Woche bevor. Die Belastung ist hoch, doch die Spieler haben gezeigt, dass sie bereit sind, diese anzunehmen. „Wir wollen das dann auch besser machen vom Ergebnis her als am Wochenende und ein sehr gutes Auswärtsspiel abzuliefern“, so Daniel Güney. Vor allem die Zweikampfführung und die Effizienz im Abschluss werden über den Ausgang der Partie entscheiden.