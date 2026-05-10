– Foto: Zafer Hosman

„Wir haben leidenschaftlich, aufopferungsvoll und geschlossen gekämpft“, befand der TSG-Vorsitzende Achim Pfeifer nach der Partie gegen die Namensvetter aus Tübingen. Nach dem klaren 4:1-Sieg hüpft die TSG vorerst auf Rang sechs in der Tabelle, während Tübingen nach dieser Pleite mutmaßlich in die Landesliga absteigt.

Die Gastgeber aus Hofherrnweiler und Unterrombach starteten bestimmend in die Partie, konnten sich aber bei hohem Ballbesitzanteil kaum echte Chancen herausspielen. Tübingen kämpfte um seine letzte Chance auf den Klassenerhalt und stand kompakt. Gegen den Ball waren die Gäste gallig und machten der Faberelf das Leben schwer. Offensiv kam das Team aus der Universitätsstadt aber kaum zur Geltung. Bitter für Hofherrnweiler: Beim Kampf um den Ball landete ein Tübinger unglücklich auf der Schulter von Nico Freitag, der direkt vom Krankenwagen abgeholt werden musste.

Kurz vor der Pause dann der Dosenöffner durch Stürmer Jermain Ibrahim: Der Neuner setzte sich im Strafraum stark durch und schweißte die Kugel in den Knick. Nach diesem Treffer war Tübingen klar angezählt und musste gleichzeitig auch mehr nach vorne machen, um aus dem Spiel Zählbares mitzunehmen. Zu Chancen kam allerdings fast nur die TSG. Nach einer Stunde belohnte Ibrahim mit seinem Doppelpack Hofherrnweiler für eine spielerisch und kämpferisch starke Leistung. Nachdem alles nach der Entscheidung aussah, meldete sich nochmal Tübingen zu Wort. Per wunderschönem direkten Freistoß traf Elkana Maier zum Anschluss. Zu allem Überfluss musste in dieser Phase auch der Weilermer Yusuf Baran mit stark angeschwollenem Knöchel vom Feld.

Von alldem ließen sich die Platzherren aber nicht von ihrem Spiel abbringen. Nach ein-zwei verpassten Chancen spielte sich Leon Ziemer kurz vor dem Ende selbst frei und blieb allein vor dem Torwart cool. Luca Wünsch traf mit einer tollen Einzelaktion sogar noch zum 4:1. Die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach nimmt drei verdiente und wichtige Punkte mit aus dem Spiel. Kämpferisch bestens eingestellte Tübinger rang die Faberelf mit der Entschlossenheit nieder, die es in diesem Spiel bedurfte. In der nächsten Woche steht für die TSG dann am Samstag das Derby gegen Dorfmerkingen statt, die ebenfalls gut in der Tabelle platziert sind.