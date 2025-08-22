„Haben keine Balance gefunden“: Wolfratshausen kassiert fünf Tore gegen Deisenhofen II

Auch im fünften Anlauf ist der BCF Wolfratshausen nicht über gut gemeinte Ansätze hinausgekommen. Konnten die Farcheter das Geschehen bis zur Pause noch ergebnisoffen gestalten, mündete das höhere Risiko nach dem Seitenwechsel in eine 0:5-Niederlage beim FC Deisenhofen II. Damit hat der Bezirksligist innerhalb von drei Tagen neun Gegentore kassiert – ein sattes Pfund, das vor dem anstehenden Sonntags-Termin bei Spitzenreiter SV Planegg-Krailling erst einmal verdaut werden muss. „Der Sieg war verdient, aber das Ergebnis ist deutlicher, als das Spiel wirklich war“, bilanzierte Coach Florian Ächter.

Zu Beginn sah es sogar zeitweise so aus, als könnte der BCF der Bayernliga-Reserve Paroli bieten. Einige Eckbälle, die Ächter mit dem Attribut „brandgefährlich“ versah, verfehlten das anvisierte Ziel nur knapp: „Da ist Deisenhofen richtig geschwommen.“ Allerdings übernahmen die Gastgeber mit zunehmender Spielzeit das Heft in die Hand. Zwar lokalisierte der BCF-Coach das Gros an Ballbesitz rund um die Mittellinie. Doch habe seine Elf nach etwa 30 Minuten angefangen, um ein Gegentor zu betteln, weil es diverse Situationen „nicht gut weg verteidigt“ hat. Ausgerechnet als diese Phase zu Ende zu gehen schien, klingelte es doch hinter BCF-Keeper Noah Praczek: FCD-Torjäger Florian Weber hatte bei einer Hereingabe Ächter zufolge „ein gutes Näschen“.

Zur Pause gab der 42-Jährige seinen Mannen mehr Risikobereitschaft mit auf den Weg – mit Dominik König auf der Sechs, aber auch generell forscherem Anlaufen. Weil man hinterher oft gescheiter ist, nahm Ächter das gescheiterte Experiment auf seine Kappe: „Hätte vielleicht nicht sein müssen.“ Problem der Farcheter war die Dissens zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen. „Wir haben keine Balance zwischen den Ketten gefunden“, räumte der Coach ein. Dadurch hätten sich Räume ergeben, die die Heimelf zu nutzen wusste. Beim 0:2 fand Nico Wohlmann eine Lücke für einen strammen Schuss in die kurze Ecke, und spätestens nach Webers Elfmetertor war die Begegnung entschieden. Dominik Zaczyk hatte nach dreiwöchiger Verletzungspause seinen Gegenspieler nach Ansicht des Referees strafstoßreif gestoppt. Kurz vor Schluss scheiterte Beni Kuqi noch mit einem Kopfballaufsetzer. Für Ächter insoweit von Bedeutung, als es seiner Mannschaft gut getan hätte: „Den Treffer hätten wir uns verdient gehabt.“ Aber momentan scheint den Wolfratshauser im Spielbetrieb wenig bis nichts vergönnt.