„Haben immer eine Chance“: Ohlstadt behauptet sich in der Bezirksliga

Ohlstadt – Die wenigsten wissen, was ein Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga alles mit einem anstellt. In Ohlstadt laufen so viele Prozesse gleichzeitig ab. Junge Spieler einbauen, Spielsystem angleichen, Gegner intensiv beobachten, Englische Wochen bestreiten, ein Team entwickeln – und gleichzeitig müssen die Ergebnisse passen, um nicht direkt der Gelackmeierte zu sein, der früh als Fix-Absteiger feststeht. Ganz schön viele Aufgaben also für Anton Geiger und Rudi Schedler, die Trainer beim SVO. „Wir werden sicher noch ein bisserl brauchen, um in der Liga anzukommen“, sagt Geiger vor dem vierten Spiel heute Abend beim SV Bad Heilbrunn (19 Uhr).

Die gute Nachricht vorweg: Ihr Stil wappnet sie für Duelle mit jedem Gegner. „Vom Körperlichen nimmt es sich nichts zur Kreisliga“, sagt der Coach. Auch eine Klasse höher zählen die Ohlstädter zu den härtesten Arbeitern. Die großen Trennlinien verlaufen an anderen Stellen: bei der Ausbildung, der Reife, dem Umgang mit Fehlern. „Die Teams machen weniger Schmarren, alles läuft kontrollierter ab.“ Darauf haben die Ohlstädter reagiert. Ihr Grundsystem ist einen Tick defensiver ausgerichtet, sie stehen stabiler, auch um etwaigen Fehlern vorzugreifen. Man kann das mit einer Metapher erklären: In der Kreisliga standen sie am oberen Ende der Nahrungskette, waren die Tiere, vor denen man sich zu fürchten hatte. In der Bezirksliga gibt es einige größere Biester, vor denen man sich besser in Acht nimmt.