„Haben immer eine Chance“: Ohlstadt behauptet sich in der Bezirksliga

Der SV Ohlstadt will sich in der Bezirksliga behaupten. Als nächster Gegner wartet im vierten Saisonspiel der SV Bad Heilbrunn.
Ohlstadt – Die wenigsten wissen, was ein Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga alles mit einem anstellt. In Ohlstadt laufen so viele Prozesse gleichzeitig ab. Junge Spieler einbauen, Spielsystem angleichen, Gegner intensiv beobachten, Englische Wochen bestreiten, ein Team entwickeln – und gleichzeitig müssen die Ergebnisse passen, um nicht direkt der Gelackmeierte zu sein, der früh als Fix-Absteiger feststeht. Ganz schön viele Aufgaben also für Anton Geiger und Rudi Schedler, die Trainer beim SVO. „Wir werden sicher noch ein bisserl brauchen, um in der Liga anzukommen“, sagt Geiger vor dem vierten Spiel heute Abend beim SV Bad Heilbrunn (19 Uhr).
Die gute Nachricht vorweg: Ihr Stil wappnet sie für Duelle mit jedem Gegner. „Vom Körperlichen nimmt es sich nichts zur Kreisliga“, sagt der Coach. Auch eine Klasse höher zählen die Ohlstädter zu den härtesten Arbeitern. Die großen Trennlinien verlaufen an anderen Stellen: bei der Ausbildung, der Reife, dem Umgang mit Fehlern. „Die Teams machen weniger Schmarren, alles läuft kontrollierter ab.“ Darauf haben die Ohlstädter reagiert. Ihr Grundsystem ist einen Tick defensiver ausgerichtet, sie stehen stabiler, auch um etwaigen Fehlern vorzugreifen. Man kann das mit einer Metapher erklären: In der Kreisliga standen sie am oberen Ende der Nahrungskette, waren die Tiere, vor denen man sich zu fürchten hatte. In der Bezirksliga gibt es einige größere Biester, vor denen man sich besser in Acht nimmt.
Der nächste Gegner aus Heilbrunn gehört dazu, auch wenn der HSV ein alterndes Raubtier mit zunehmend grauem Fell ist. „Sehr eingespielt, sehr erfahren“, merkt Geiger an. Die Achse des ehemaligen Landesligisten kickt seit über einem Jahrzehnt zusammen. Dem SVO-Coach imponiert vor allem das Fußballverständnis des HSV, der ziemlich wenig dem Zufall überlässt und ein gutes Gefühl für das Mittel der Wahl hat. Mal agiert das Team mit langen, mal mit kurzen Bällen, mal defensiv, mal offensiv. Also lässt sich schwer vorher sagen, wie sich dieses Duell entwickeln wird. Feststeht: Es treffen die körperlichsten Teams der Klasse aufeinander. Auf beiden Seiten wissen Männer wie Simon Nutzinger, Johannes Fischer, Jonas Thümmler (beim SVO) oder Thomas Pföderl, Florian Schnitzlbaumer und Anton Pappritz, wie man hart aber fair seinen Gegner beackert.
In Ohlstadt haben sie nach dem 1:1 gegen Denklingen ein paar Hausaufgaben aufbekommen. Ganz oben im Heft des Trainers steht die Fehler-Minimierung. Am Wochenende hielt glücklicherweise ihr Torwart Jonas Fuhrmann einige Bälle fest. Außerdem möchten sie die Ballbesitzphasen verlängern. In Hälfte eins sah das teils manierlich aus, wie der SVO mit seinen langen Bällen die Seiten verlagerte, sie danach geschickt verteilte und zu Chancen kam. Komisch nur, dass in Überzahl der Faden riss. „Länger und besser Fußball spielen“, benennt Geiger das Ziel der anstehenden Wochen. Aus dem Denklingen-Spiel ging er mit einem sehr guten Gefühl heraus. Ein Punkt zum Start in diese intensive Woche mit drei Partien war nicht verkehrt. Wie viel mehr der Coach erwartet? Gibt er nicht vor, sagt nur: „Wir haben immer eine Chance.“