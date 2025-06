„Haben immer daran geglaubt“: TSV Oberalting bleibt dank Last-Minute-Wahnsinn und Verlängerung drin

Ekstase: Mit einem unglaublichen Comeback durch zwei Tore in der Nachspielzeit erzwang der TSV Oberalting-Seefeld im Relegationsrückspiel gegen Eurasburg die Verlängerung und setzte sich schlussendlich klar durch. – Foto: Dagmar Rutt

7:3 nach Verlängerung – der TSV Oberalting-Seefeld spielt auch kommende Saison in der Kreisliga. Und das alles womöglich wegen einer Eingebung von Trainer Manuel Feicht in der Nacht vor dem Relegationsrückspiel gegen den SV Eurasburg-Beuerberg am Pfingstmontag.

„Obwohl ich zuletzt krank war, habe ich mich dazu entschieden, mich als Spieler auf den Spielberichtsbogen zu schreiben. Da Patrick Kasper doch nicht spielen konnte, wollte ich zumindest einen weiteren erfahrenen Spieler auf der Bank haben“, sagte der Coach des Kreisliga-Zehnten, der in dieser Saison bis dato nur in einer Partie zum Einsatz gekommen war. Am Montag folgte Nummer zwei. In der 73. Minute wechselte sich Feicht in dem Moment ein, als dem TSV alle Felle davonzuschwimmen drohten. Nach einer insgesamt schwachen Leistung lagen die Kreisliga-Fußballer vom Pilsensee zu Hause zurecht mit 1:3 hinten, der sofortige Wiederabstieg in die Kreisklasse war ganz nah.

17 Minuten später stellte sich die Lage trotz Überzahl nach einer harten Zehn-Minuten-Strafe gegen SVE-Stürmer Felix Nörling noch nicht besser dar. Dem TSV wollte nach dem ärgerlichen 0:0 im Hinspiel so gut wie nichts gelingen. Doch dann fasste sich Coach Feicht in der ersten Minute der Nachspielzeit ein Herz und zog aus rund 30 Metern einfach mal ab. Der erste gefährliche Torschuss der Hausherren nach der Pause landete am Innenpfosten. Roman Hüttling stocherte den Ball über die Linie – 2:3. Plötzlich war der zu diesem späten Zeitpunkt schon totgeglaubte und zuvor sehr mutlos auftretende TSV wieder im Spiel. Wenige Augenblicke später hatte Manuel Feicht seinen nächsten Geistesblitz: Er schlug aus der eigenen Hälfte einen Traumpass zu seinem Bruder Patrick Feicht, der Angreifer erzielte frei vor dem Tor das 3:3 und sorgte in der zweiten Minute der Nachspielzeit für die Verlängerung – und für lähmendes Entsetzen bei den bis dahin deutlich kampfstärkeren Gästen. „Wir haben aber immer daran geglaubt“, stellte Manuel Feicht klar.