„Haben gut gearbeitet“: Oberalting meldet sich mit Sieg zurück

Die Partie begann für die Gastgeber auf dem heimischen Rasen perfekt, bereits nach drei Minuten konnte Mahbob Sadat nach einer abgefälschten Hereingabe von Patrick Feicht zur frühen Führung abstauben. In der Folge hatte der TSV noch weitere Möglichkeiten, um die Führung auszubauen, etwa Moritz Dreher nach Zuspiel von Sadat. Ab Mitte der ersten Halbzeit kamen die Gäste aus Landsberg besser ins Spiel, kurz vor dem Pausenpfiff durfte aber erneut Oberalting jubeln: Nach einem Foul an Patrick Feicht setzte Roman Hüttling den fälligen Strafstoß an den Innenpfosten, von wo er ins Tor flog.

Nach einem spielfreien Wochenende haben sich die Kreisliga-Fußballer aus Oberalting mit einem Sieg zurückgemeldet. „In den zwei Wochen haben wir sehr gut gearbeitet, das hat man gemerkt“, sagte TSV-Trainer Manuel Feicht nach dem Erfolg gegen Landsberg zufrieden.

Im zweiten Durchgang konnte TSV-Torwart Maximilian Kraus nach einem harten Freistoß aus halbrechter Posi㈠tion nur mit den Fäusten abwehren, und Niklas Bückers traf per Abstauber zum Anschluss. Oberalting hatte jedoch die passende Antwort parat, nach einem langen Ball von Benedikt Huber hob Patrick Feicht den Ball über den gegnerischen Torwart hinweg zum 3:1 ins Tor. Diese Führung ließen sich die Hausherren nicht mehr nehmen. „Wir haben klasse dagegengehalten, das war ein kämpferischer Arbeitssieg“, lobte Trainer Manuel Feicht.

Ordentlich verkauft, aber nicht gepunktet: So lässt sich das Gastspiel des TSV Gilching-Argelsried II beim SV Fuchstal, dem noch verlustpunktfreien Tabellenführer der Kreisliga 2, zusammenfassen. „Eigentlich war es ein Unentschieden-Spiel, das hat der Spielertrainer von Fuchstal auch so gesehen“, fasste TSV-Spielertrainer Tobias Hänschke zusammen.

Die Gäste waren mit dünnem Kader angereist, darunter die Debütanten Timon Winzen und Linus Dellinger aus der A-Jugend. „Wir haben trotzdem sehr gut dagegengehalten, sowohl körperlich als auch spielerisch. Nur die Undiszipliniertheiten müssen wir abstellen“, sagte Hänschke, der mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde.

Nach gut einer halben Stunde schoss Michael Boos die Gastgeber mit einem Abschluss durch die Beine mehrerer Gilchinger in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel traf Florian Jentsch nach Zuspiel von Aaron Schetilin zum 1:1. Nur wenig später musste Hänschke auf der Linie klären, der Ball landete aber beim Fuchstaler Johannes Klein, und dessen Schuss von der Strafraumgrenze fand erneut auf schwer zu ergründenden Wegen ins Tor. Gut 20 Minuten vor Schluss nutzte Fuchstals Spielertrainer Muriz Salemovic einen Fehler im Gilchinger Spielaufbau aus und traf zum 3:1-Endstand.

TSV Moorenweis – SC Weßling4:0 (1:0) Tore: 1:0 E. Dietrich (43.), 2:0 J. Dietrich (51.), 3:0, 4:0 Bingießer (73., 88.) – Zeitstrafe: Furtner/Moorenweis (17., grobes Foulspiel)

„Ich kann mich nicht mehr erinnern, wann wir zuletzt so hoch verloren haben in einem Punktspiel“, sagte Weßlings Co-Trainer Thomas Ludwig nach der Abfuhr in Moorenweis. Generell sind die Niederlagen des Sportclubs in der jüngeren Vergangenheit an einer Hand abzuzählen. „Die Jungs werden eine Reaktion zeigen“, war sich Ludwig daher sicher. Denn wenn der SCW auch in dieser Saison wieder ganz oben mitmischen will, muss er sich anders präsentieren als am Sonntag beim ebenfalls ambi㈠tionierten TSV.

„Der Anfang war noch in Ordnung, da hätten wir sogar bei ein, zwei Chancen in Führung gehen können“, befand Ludwig. Unter anderem verpasste Luis März-Vorisek eine sehr gute Nachschussmöglichkeit. Die Gäste aus Weßling spielten überdies zehn Minuten in Überzahl, nachdem Moritz Furtner Juri Gölitz hart am Knie getroffen hatte. „Da kann man auch über Rot diskutieren“, sagte Ludwig. Je länger die Partie andauerte, desto stärker wurden die Hausherren. Elias Dietrich gelang kurz vor der Pause mit einem Drehschuss das 1:0.

Ein für den SCW unglückliches Eigentor nach einer Ecke, das der Schiedsrichter einem Moorenweiser zusprach, beendete die Weßlinger Bemühungen nach dem Seitenwechsel schnell. „Danach haben wir uns ein bisschen hängenlassen“, monierte Ludwig. So konnte der TSV noch zwei weitere Treffer nachlegen.