"Haben großes Vertrauen in die Arbeit von Andi Wonschick" Markus Weidenbach möchte mithelfen den FV Biberach in eine gute Zukunft zu führen von Matthias Kloos

Markus Weidenbach (rechts im Bild) und Lisa Sipple teilen sich zukünftig die Vorstandschaft – Foto: Bruno Münch

Markus Weidenbach (43) wurde letzte Woche als weiterer Vorstand gewählt und wird nun auch Lisa Sipple unterstützen. FuPa sprach mit Weidenbach über die aktuelle Lage beim FV Biberach und auch über seine Aufgaben.

FuPa: Du bist schon lange Zeit mit dem FV Biberach verbunden und hast dich nun dazu entschieden nun zusammen mit Lisa Sipple das Amt des Vorstands auszuführen. Welche Gründe waren für dich letztendlich ausschlaggebend?



Markus Weidenbach: Letztendlich hat mich die Aufgabe gereizt, gemeinsam mit Lisa und den vielen Helferinnen und Helfern im Hintergrund den Verein gesund und gestärkt in die Zukunft zu führen. Ein sehr wichtiger und ausschlaggebender Aspekt für meine Entscheidung war zudem die Entwicklung in den vergangenen Wochen. Die neu geschaffenen Strukturen sowie die zukünftige Ausrichtung des Vereins entsprechen meinen Vorstellungen. Das hat mir die Entscheidung letztlich erleichtert. Ich freue mich darauf, die kommenden Aufgaben gemeinsam mit allen Beteiligten anzugehen und den Verein nachhaltig weiterzuentwickeln.







Lisa Sipple war die letzten acht Monate alleine Vorstand und hat viele schon in die richtige Richtung gelenkt. Wie groß ist deine Anerkennung für dieses geleistete Arbeit?



Wie erwähnt, wurde in den vergangenen Wochen hervorragende Arbeit geleistet. Die Energie und der erhebliche zeitliche Aufwand, den Lisa in dieser Phase investiert hat, lassen sich kaum in Worte fassen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde zudem betont, dass es den Verein ohne ihren außergewöhnlichen Einsatz womöglich nicht mehr geben würde. Diese Aussage verdeutlicht eindrucksvoll, welchen Anteil Lisa an der positiven Entwicklung und Stabilisierung des Vereins hat.







Der FV Biberach steht nun auf einem Abstiegsplatz der Landesliga Staffel 4 nach dem 0:0 gegen den Mitkonkurrenten SV Kressbronn. Wie ist deine Ansicht zur aktuellen Situation auch als ehemaliger Spieler?



Natürlich wäre die Situation für alle Beteiligten deutlich entspannter, wenn die aktuelle Tabellenlage eine andere wäre. Dennoch haben wir großes Vertrauen in die Arbeit von Andi Wonschick und der Mannschaft.





Da der FV derzeit einige Verletzte hat, darunter auch Trainer Andi Wonschick, mussten nun auch AH-Spieler im vergangenen Spiel aushelfen. Macht sich da aktuell auch das fehlen einer B- sowie auch einer A-Jugend besonders bemerkbar?



Das Fehlen einer B- und A-Jugend macht sich natürlich bemerkbar und lässt sich auf Dauer nur schwer kompensieren. Genau aus diesem Grund legen wir zukünftig einen besonders hohen Schwerpunkt auf die Jugendarbeit. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Ausbildung unserer Nachwuchsspieler nachhaltig zu stärken und die Integration eigener Jugendspieler in den aktiven Bereich konsequent voranzutreiben.





Wie siehst du die aktuelle Chance noch den Klassenerhalt zu schaffen?



Solange rechnerisch noch alles möglich ist, glauben wir an den Klassenerhalt.





Was möchtest du in den nächsten Wochen beim FV bewegen, bzw. was werden dort deine Aufgaben sein? ‎



Für die zukünftige Ausrichtung des Vereins wird es entscheidend sein, die Weichen in Ruhe und Geschlossenheit zu stellen. Ein nachhaltiges und gesundes Wachstum setzt dabei einen klaren Schwerpunkt auf die Jugendarbeit. In diesem Zusammenhang sehe ich meine zentrale Aufgabe darin, gezielt Akzente zu setzen, damit unsere Jugendspieler mit Freude für den FV Biberach spielen und sich vollständig mit dem Verein identifizieren.