»Haben gezeigt, wer die Heimmannschaft ist«: Alburg besiegt den FCA

Peter Hillmeier (Interimstrainer FC Alburg): „Es war das erwartete, schwierige Duell zweier Mannschaften im Abstiegskampf. Augsburg hat viel Kampfgeist gezeigt und ist mit guten Tugenden aufgetreten. Wir haben von Beginn an stark dagegengehalten und gezeigt, wer die Heimmannschaft ist. Ich freue mich sehr, dass wir uns nun für die guten Trainings- und Spielleistungen belohnt und einen insgesamt verdienten Sieg eingefahren haben.“

Kerstin Winter (Teammanagerin SV Kirchberg i. Wald): „Die erste Halbzeit haben wir verschlafen und dann das gleiche Problem wie jede Woche: Die Chancenverwertung in der zweiten Halbzeit war leider wieder sehr schlecht.“

Lisa Stiller (Teammanagerin FC Ruderting II): „In der ersten Halbzeit konnten wir unser Spiel gut aufziehen und waren die klar bessere Mannschaft.

Nach dem Seitenwechsel kam Kirchberg deutlich wacher aus der Kabine und drückte uns phasenweise in die eigene Hälfte. Am Ende war es ein intensives Duell auf Augenhöhe – das Unentschieden geht insgesamt in Ordnung.Trotzdem nehmen wir den Punkt gerne mit: Auswärts gegen einen Absteiger ist das ein Ergebnis, auf dem wir aufbauen können.“