"Haben gezeigt, dass wir mithalten können"

Mit 38 Punkten geht BSC Acosta II in die Partie des 25. Spieltags, während der TSV Wipshausen aktuell 21 Zähler aufweist. Die Differenz spiegelt die Erwartungen vor dem Duell wider: Die Gastgeber gelten als Favorit, zumal sie den Anschluss an die oberen Ränge nicht verlieren wollen.

Das erste Aufeinandertreffen endete mit einem 1:1-Unentschieden. Wipshausen ging durch Klinke in Führung (53.), ehe Stucki für Acosta ausglich (69.). Die Begegnung zeigte bereits, dass Wipshausen durchaus in der Lage ist, dem favorisierten Gegner Paroli zu bieten.

Mit Rückenwind reisen beide Vereine nicht an. Acosta musste beim VfL Leiferde eine klare 0:3-Niederlage hinnehmen und blieb dabei offensiv wirkungslos. Wipshausen verlor zwar ebenfalls, hielt die Partie beim 0:2 gegen den TSV Wendezelle jedoch lange offen und zeigte eine kompakte Defensivleistung.

Personelle Situation und Stimmen

Acosta muss auf Trainer Uwe Stucki verzichten, der verletzungsbedingt ausfällt, formuliert aber dennoch eine klare Zielsetzung: ein Sieg soll her.

Wipshausens Trainer Andreas Laurer erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir mithalten können. Zu einer für uns ungewohnte Anstoßzeit um 11 Uhr und dann noch auf einem Kunstrasenplatz zu spielen, sind nicht die besten Voraussetzungen.“ Trotzdem soll das Auswärtsspiel gewonnen werden.

Die Rollen sind vor dem Anpfiff klar verteilt, doch das Hinspiel dient als Warnung. Für Acosta zählt angesichts von 38 Punkten nur ein Erfolg, um den Anschluss nach oben zu halten. Wipshausen dagegen könnte mit einem Punktgewinn bei aktuell 21 Zählern ein wichtiges Signal im Kampf um den Klassenerhalt setzen.