"Haben gezeigt, dass wir bestehen können": Bullach startet mit Remis

„Bis auf das Ergebnis bin ich zufrieden“, resümierte Held. „Auf die Leistung können wir aufbauen. Wir haben gezeigt, dass wir in der Liga bestehen können“, sagte Held nach den intensiven 90 Minuten gegen den letztjährigen Fünftplatzierten Denklingen.

In den letzten 30 Minuten spielten die Hausherren in Überzahl und schafften es nicht, diese in etwas Zählbares umzumünzen. Diesen Vorwurf müssen sich die Bullacher gefallen lassen. „Leider haben wir uns am Ende nicht belohnen können“, haderte Held mit den vergebenen Einschussmöglichkeiten in der zweiten Spielhälfte.