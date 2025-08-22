„Haben gesehen, dass wir mithalten können“ – Geiselbullach will im Aufsteiger-Duell nachlegen

High-Noon in Sendling. Die Bezirksliga-Fußballer des TSV Geiselbullach müssen am Samstag zu einer durchaus ungewohnten Anstoßzeit ihren Mann stehen.

Geiselbullach – Um Punkt 12 Uhr gibt Schiedsrichter Nicolas Dolder (Breitbrunn) das Aufsteigerduell zwischen dem MTV München und dem TSV Geiselbullach auf der Sportanlage an der Werdenfelsstraße frei. Zwischen beiden Teams gibt es einige Parallelen. Nachdem beide Mannschaften in den vorangegangenen Spielzeiten den Aufstieg zweimal knapp verpasst hatten, gelang dieser im vergangenen Sommer. Die Gastgeber, der vollständige Name lautet Männer-Turn-Verein München von 1879 e.V., sind mit 8500 Mitgliedern der größte Breitensportverein der Landeshauptstadt.

Mit sieben Punkten aus vier Spielen hat der MTV München einen besseren Start hingelegt als die Bullacher. Vor allem mit dem 2:0-Auswärtssieg beim aktuellen Spitzenreiter SV Planegg ließ der Mitaufsteiger aufhorchen.