»Haben Geschenke verteilt!«: Deisenhofen bringt sich um den Lohn 20. Spieltag in der Bayernliga Süd - Sonntag: Wichtiger Garching-Dreier gegen den FC Deisenhofen

Der VfR Garching sicherte sich am Sonntagnachmittag zum Abschluss des 20. Spieltags der Bayernliga Süd einen ganz wichtigen Dreier gegen den FC Deisenhofen. Dabei erwischten die Gäste von Trainer Andreas Pummer eigentlich einen richtig guten Start und gingen bereits nach 14 Minuten durch Kapitän Michael Vodermeier mit 1:0 in Führung. Der VfR Garching musste sich nach diesem Rückstand zwar kurz schütteln, drehte allerdings noch vor der Pause endgültig das Spiel. Erst egalisierte Yazid Tambo (23.) das Ergebnis, ehe Mike Niebauer sieben Minuten vor dem Seitenwechsel für das 2:1 sorgte. Auch, wenn der FC Deisenhofen bis zum Schluss alles in die Waagschale warf, gelang den Gästen an diesem Nachmittag kein weiterer Treffer, weswegen es bei diesem Spielstand blieb.

Während der FC Deisenhofen damit drei Punkte im Rennen der Verfolgergruppe verpasste, durfte das Team von Trainer Nico Basta einen ganz wichtigen Sieg im Kampf um den Abstieg bejubeln. Zum Jahresabschluss müssen für den VfR Garching im Kellerduell beim TSV 1860 Rosenheim bestenfalls erneut drei Punkte folgen, damit für die Restsaison im Frühjahr auch der direkte Klassenerhalt weiter möglich bleibt. Der FC Deisenhofen hingegen bekommt es zum letzten Mal 2022 auf eigenem Geläuf mit dem SV Kirchanschöring zu tun.