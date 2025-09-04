"Haben genug Qualität, um jeden Gegner schlagen zu können"

Am Samstag geht es los für die U17 des FC-Astoria Walldorf. Zum ersten Spieltag kommt der FC 08 Villingen in die Astorstadt. Aus diesem Anlass haben wir mit Patrick Maurer gesprochen. So viel sei verraten: Der FCA-Coach ist voller Vorfreude vor dem Auftakt.

Patrick Maurer: Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung, sind weitestgehend von Verletzungen verschont geblieben und konnten dadurch allen Jungs viel Spielzeit geben. Trotz teils sehr guter Leistungen & Ergebnisse gab es jeweils knappe Niederlagen gegen NLZ-Teams (KSC, Stuttgarter Kickers, Eintracht Frankfurt), die uns aber einige Erkenntnisse lieferten. Die Vorfreude auf die Saison ist definitiv spürbar.

Hallo Patrick, die Vorbereitung nähert sich ihrem Ende. Wie sehen Stimmung und Form bei euch aus?

Patrick Maurer: Da ich selbst als aktiver Spieler in der U17 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, ist diese Altersklasse natürlich etwas Besonderes für mich. Wir haben eine spannende Mannschaft mit tollen Charakteren und wachsen immer mehr zusammen, da spielen auch meine Trainerkollegen eine ganz entscheidende Rolle. Die Möglichkeit, im Winter sportlich in die DFB-Nachwuchsliga aufsteigen zu können, birgt natürlich auch einen gewissen Reiz.

Für dich beginnt bei der U17 ein neues Kapitel im Walldorfer Nachwuchsfußball. Wie sehr freust du dich auf deine neue Aufgabe?

Erläutere unseren Lesern doch bitte kurz, welche Stationen du bereits im FCA-Nachwuchs bekleidet hast und wie lange du schon als Trainer tätig bist?

Patrick Maurer: Ich gehe nun in meine neunte Saison als FCA-Trainer. Begonnen in der U12 habe ich seitdem bis zur U18 so gut wie alle Altersklassen einmal trainiert und auch noch mit vielen ehemaligen Spielern einen guten Austausch, was mich persönlich sehr freut.

Obendrein bist du mit Anpfiff ins Leben auch beruflich verbunden. Welche Aufgaben hast du dort?

Patrick Maurer: Bei Anpfiff ins Leben arbeite ich in der Vereinsberatung. Wir beraten und begleiten Sportvereine, welche sich zum Ziel setzen, ihre Jugendarbeit ganzheitlich – nach dem Modell von Anpfiff ins Leben – weiterzuentwickeln.

Die U17 Oberliga Baden-Württemberg ist ohne Frage eine knackige Liga. Welche Erwartungen habt ihr dahingehend an euch selbst? Gibt es ein Saisonziel, das ihr verfolgt?

Patrick Maurer: Für die meisten Jungs aus dem Jahrgang 2009 wird es die erste Oberliga-Saison sein, da wird sicher auch mal etwas Lehrgeld bezahlt werden. Nichts desto trotz hat die Mannschaft genug Qualität, um jeden Gegner schlagen zu können. Dafür müssen wir Woche für Woche am Limit spielen, aber genau das ist unser Anspruch.

Welche Mannschaften stehen auf deinem Favoritenzettel und warum?

Patrick Maurer: In der Oberliga spielen dieses Jahr mehr U16-Teams aus den NLZ, als U17 Teams. Meist bringen diese Teams viel fußballerische Qualität mit, insbesondere der VfB Stuttgart als letztjähriger Meister. Aber auch der SSV Reutlingen und Waldhof Mannheim werden sicherlich schwer zu bespielen sein.

Zum Auftakt habt ihr ein Heimspiel gegen Villingen am kommenden Samstag um 16 Uhr. Was für eine Partie erwartest du?

Patrick Maurer: Mit Villingen kommt direkt der Absteiger aus der DFB-Nachwuchsliga zu uns. Sie werden sicher wieder eine gute Mannschaft zusammengestellt haben, um erneut oben anzugreifen. Trotzdem wollen wir insbesondere in einem Heimspiel mit viel Spielkontrolle und intensiver Arbeit gegen den Ball den ersten Saisonsieg einfahren.

Erste Oberliga-Heimspiele des FC-Astoria Walldorf:

Samstag, 6. September, 16 Uhr: FCA – FC 08 Villingen

Samstag, 20. September, 13 Uhr: FCA – 1.FC Heidenheim 1846 II

Samstag, 11. Oktober, 16 Uhr: FCA – Karlsruher SC II.

Freitag, 24. Oktober, 19.30 Uhr: FCA – SV Sandhausen II.