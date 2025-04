»Haben genug auf die Fresse bekommen«: Ammerthal dreht Kellerduell

Am Ende avancierte Laurin Klaus für die Mannen von Serdal Gündogan und Florian Schlicker zum Matchwinner. Der 25-jährige Offensivmann erzielte seineSaisontore fünf und sechs und sicherte seinen Farben damit wertvolle Zähler im Rennen um den Ligaverbleib.













Markus Bächer (Trainer FC Eintracht Münchberg): "Wenn ma so spät ein Spiel verliert, fühlt sich das nicht gut an. Wir waren in der ersten Halbzeit nicht gut, haben nicht das auf den Platz gebracht, was in Ammerthal notwendig ist. Daher hatten wir Glück, zur Pause nicht höher zurückzuliegen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser, drehen das Spiel, bekommen dann aber einen Platzverweis, über den man durchaus streiten kann. Durch einen Torwartfehler haben wir den Ausgleich kassiert und durch die individuelle Klasse von Klaus, der sich beim Siegtor super durchgesetzt hat, dann das Spiel sogar noch verloren."





Serdal Gündogan (Trainer DJK Ammerthal): "Wir waren heute das erste Mal nach der Winterpause auf dem Papier nicht der Underdog. Gegen einen sehr tief stehenden Gegner war es kein einfaches Spiel, das es in dieser Liga aber ohnehin nicht gibt. Die Mannschaft hat es in der ersten Halbzeit hervorragend gemacht. Wir hatten eine gute Spielkontrolle, haben die Konterstärke des Gegners unterbunden und uns zudem drei, vier Hochkaräter herausgespielt. Leider konnten wir das Spiel nicht vorzeitig für uns entscheiden und es dann durch zwei Fehler von uns scharf gemacht. Die Rote Karte interessiert mich nicht, denn es gab in den letzten Wochen genug Fehlentscheidungen gegen uns. Die Jungs haben bis zum Schluss daran geglaubt, zumal wir in den letzten Wochen viel auf die Fresse bekommen haben. Wir haben uns diesen Erfolg hart erarbeitet und ich werde mich für diesen wichtigen Sieg nicht entschuldigen. Glückwunsch an die Jungs."