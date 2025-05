„Haben gelernt, uns in ein Spiel reinzubeißen“ – FC Puchheim feiert Klassenerhalt

Die Frage des direkten Klassenerhalts in der Zugspitz-Kreisklasse 1 ist geklärt: Als letztes Team hat sich der FC Puchheim endgültig gerettet.

Puchheim – Erst gingen 22 Puchheimer Arme jubelnd in die Höhe, dann strahlte auch noch Spielertrainer Raffaele De Gregorio mit der Sonne um die Wette. Der wichtige 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den FC Landsberied war gesichert. Und eine Stunde nach dem Abpfiff stand aufgrund der anderen Ergebnisse fest: Der FCP ist gerettet, der FC Landsberied hat hingegen noch alle Hände voll zu tun, auf dem Relegationsplatz zu bleiben. Für die Gastgeber hatte Maximilian Sollinger zweimal getroffen, die von Stefan Bayer in der ersten Minute erzielte Landsberieder Führung blieb dagegen wertlos.

Dabei waren die Gäste in den ersten 20 Minuten nicht nur wegen ihres Treffers deutlich besser in der Partie, sie wirkten auch wesentlich griffiger als ihre Kontrahenten. „Wir hätten nachlegen können, fast müssen“, trauerte FCL-Spielertrainer Wolfgang Bals vor allem jener Szene nach, in der Puchheims Adrian Jordan den Versuch eines Landsberieder Stürmers gerade noch so von der Linie wegköpfte. Zu diesem Zeitpunkt brauchte es einen Freistoß von Sollinger, um den FCP zurück in die Spur zu bringen. Doch De Gregorio, für den der Stotterstart in die Partie nichts Ungewöhnliches war, sah noch einen anderen Grund für die Wende. „Wir haben gelernt, uns in ein Spiel reinzubeißen.“ Das sei ein Zeichen, welch gute Moral die Mannschaft besitzt.

Puchheim kommt mit Schwung aus der Kabine

Die legte dann kurz vor dem Seitenwechsel mit dem 2:1 nach. Den Schwung daraus nahm der FC Puchheim mit in den zweiten Durchgang. Jedenfalls gingen die Gastgeber recht vehement auf den dritten Treffer, dem in einer Situation nur der Pfosten im Weg stand. „Deshalb kann man den Sieg schon als verdient bezeichnen“, freute sich Puchheims De Gregorio und atmete noch einmal durch: „Bei einer Niederlage hätte es noch einmal eng werden können.“

Derweil blieb seinem Landsberieder Kollegen Bals nur Schulterzucken. Seine Schützlinge hatten sich in Hälfte zwei durchaus willens gezeigt, die Partie noch zu drehen. Doch so richtig gefährliche Szenen konnten die Gäste nicht kreieren, sie bewiesen aber Haltung. „Wir haben uns gesagt, dass wir es jetzt erst recht schaffen wollen“, so Bals. An der Situation habe sich sowieso nichts Wesentliches geändert. „Jeder weiß, dass wir auch für die Relegation dringend punkten müssen“, sagt der FCL-Spielertrainer. (Hans Kürzl)