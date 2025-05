"Haben gekämpft, gebissen, gelitten": Pesch holt Punkt gegen Bonner SC

„Den Punkt nehme ich sehr, sehr gerne mit“, erklärte Keseroglu mit angeschlagener Stimme nach dem Spiel. Zwar dominierte der Bonner SC über weite Strecken das Spiel, doch Pesch verteidigte diszipliniert und setzte immer wieder Nadelstiche. "Es war ein ungewohntes Spiel für uns, weil Bonn einfach eine gute Mannschaft ist und die spielbestimmende Mannschaft sein wollen. Das wollen wir eigentlich in jedem Spiel sein, was auch oft klappt. Aber das mussten wir so annehmen."

Der FC Pesch ging in der 23. Minute durch Tomoya Kurogi in Führung. Zuvor hatte die Heimmannschaft bereits mehrere vielversprechende Chancen ausgelassen – allen voran Clinton Williams-Emmanuel, der gleich dreimal alleine aufs Tor zulief, dabei unter anderem den Pfosten traf. „In der ersten Halbzeit hatten wir richtig gute Ballgewinne vorne, haben gut angelaufen – aber den letzten Ball nicht sauber gespielt“, bilanzierte Keseroglu.