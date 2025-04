„Haben gar kein Land gesehen“ – Haching II mit desaströser Vorstellung gegen Heimstetten

Heimstetten steht nur knapp vor den Relegationsplätzen aber bei dem Spiel gegen die jungen Hachinger war dieser Gegner zwei Nummern zu groß. „Wir haben gar kein Land gesehen“, stellte Endres letztlich fest. Es kam vieles zusammen von einem Gegner in einer guten Phase und den Hachingern an einem Tag, an dem man weit weg von den 100 Prozent Leistungsfähigkeit war.

Die Gastgeber hatten in den 90 Minuten nur eine Torchance, als Zimmerer in der ersten Hälfte den möglichen 1:2-Anschlusstreffer verpasste. Aber auf der anderen Seite hätte alles noch böser enden können. Heimstetten hatte bereits nach acht Sekunden einen Pfostentreffer und spielte sich einige gute Chancen heraus. Marc Endres möchte nun mit kleinen Schritten die Konkurrenzfähigkeit wieder herstellen: „Wir müssen in den nächsten Spielen die Wahrscheinlichkeit wieder erhöhen, in einem Bayernligaspiel einen Punkt zu gewinnen.“ Die Relegation ist ziemlich sicher, aber noch weit weg. (nb)