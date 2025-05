„Haben etwas gutzumachen“

„Wir haben am Sonntag definitiv etwas gutzumachen“, sagt Alaimo und spricht damit das Unentschieden im Hinspiel gegen Siegelbach an. „Wir haben in der Hinrunde in Siegelbach unglücklich 1:1 gespielt. Wir hatten mehr als genug Chancen, das Spiel zu entscheiden, und kriegen vor dem Ende mit deren ersten Torschuss den Ausgleich. Die Punkte fehlen uns und haben uns früh ein besseres Abschneiden in dieser Saison gekostet. Wir wollen daher am Sonntag von Beginn an keine Zweifel aufkommen lassen.“ Als Tabellenvierter geht die SVE gegen den Tabellenachten dabei auch als Favorit ins Heimspiel – und will das auch mit einer starken Leistung rechtfertigen. „Wir haben uns seither offensiv und auch ordentlich weiterentwickelt“, sagt Alaimo: „Das wollen wir auch zeigen".

Für das Frauen-Team der SV Elversberg stehen im Mai, in der Schlussphase der Saison 2024/2025, noch Highlights an – unter anderem mit dem Regionalliga-Derby und dem Saarlandpokal-Finale gegen den 1. FC Saarbrücken. Beide Partien sind für die Mannschaft von Trainer Gaspare Alaimo aber gedanklich noch weit weg. „Diese Duelle spielen aktuell überhaupt keine Rolle“, sagt Alaimo, der sich mit seinem Team ausschließlich auf die jetzt anstehende Aufgabe vorbereitet: In der Regionalliga Südwest treten die Elversberger Frauen an diesem Sonntag, 04. Mai, um 14.00 Uhr in Göttelborn (Kunstrasenplatz, Zum Schacht, Quierschied) gegen den SC Siegelbach an.