„Haben es uns unnötig schwer gemacht“ – Antdorf/Iffeldorf auf dem Weg zum Aufstieg

Die Pflicht hemmt, aber wenn sie erledigt ist, ist es umso schöner. Und so zelebrierten Spieler und Verantwortliche der SG Antdorf/Iffeldorf nach dem Schlusspfiff den Ringelreihe-Tanz, wohl wissend, dass sich der 2:0-Erfolg bei der SG Wielenbach/Pähl auch hätte schlichter realisieren lassen. Doch was ist schon einfach, wenn ein in den vergangenen Jahren in der Versenkung verschwundener Kult-Klub plötzlich vor dem Aufstieg in die Kreisliga steht? Durch den Sieg am Grünbach hat die Elf von Hannes Huber den Direktaufstieg weiter in eigenen Händen.

Am kommenden Wochenende können die Antdorfer und Iffeldorfer im Heimspiel gegen den TSV Erling-Andechs die spielfreien Murnauer überholen. Vielleicht sollten sie es dann etwas weniger spannend machen. Denn die Frage sei erlaubt: Welchen Aufwand darf man betreiben, um einen hoffnungslos unterlegenen Gegner endgültig von sich fernzuhalten? Spitzenteams hätten es wohl anders gemacht als die Gäste. So schoss Denny Krämer, der komplett frei vor Keeper Alex Schmid aufgetaucht war, über die Querlatte.

Hannes Huber, Trainer der SG Antdorf/Iffeldorf, über den verschossenen Strafstoß von Florian Calliaris.

Auch Florian Calliaris verschossener Elfer trug nicht zwingend zur Gemütslage der Gäste bei. „Gut für die Mannschaftskasse“, witzelte Hannes Huber. „Jetzt kann er wenigstens nicht mehr sagen, dass er noch nie einen Elfer verschossen hat.“ Der Coach nötigte dem Routinier ebenso ein Kisterl Kaltgetränke ab, wie Dennis Michels, der in der Schlussphase aus sechs Metern am leeren Tor vorbeischoss. „Wir haben es uns unnötig schwer gemacht“, monierte der SG-Coach.

Was tabellarisch Spannung suggerierte, was in Wirklichkeit ein Klassenunterschied. „In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv, sind nur dem Ball hinterhergelaufen, haben nie ins Spiel gefunden“, suchte Gastgeber-Coach Wolfgang Greiner nach einer Erklärung. In der zweiten Halbzeit habe man zumindest anfangs „wenigstens wieder am Spiel teilgenommen“. Im Endeffekt war der Kampf der Gäste einer gegen sich selbst. Bis Huber als Teilzeitkraft selbst eingriff und mit zwei herausragenden Finten die Vorarbeit zu Krämers 1:0 leistete.

Auch danach dominierte der Aufstiegsaspirant gegen Gastgeber, die bis auf eine Halbchance durch Lino Missels Schuss ans Außennetz vieles schuldig blieben. Julian Ludwig wollte bei Krämers Maßflanke akrobatisch in Schönheit sterben. Doch bereitete der Youngster der Antdorfer und Iffeldorfer mit einer überlegten Ablage auch das 2:0 vor. Florian Hofer durfte als Nutznießer die SG wieder einen Schritt näher in Richtung Kreisliga schießen. (or)