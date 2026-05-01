»Haben es sich verdient, Meister zu werden - aber erst nächste Woche!« 18. Spieltag in der Frauen-Bayernliga - Samstag: Kehrt Ruderting um Antonia Kaspar mit dem Titel aus Weinberg zurück? von Helmut Weigerstorfer · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Antonia Kaspar nimmt es zur Not auch mal mit zwei Gegnerinnen auf - so wie hier beim 3:0-Hinspielerfolg gegen Weinberg. – Foto: Robert Geisler

Trotz aller ziemlich eindeutiger Vorzeichen will sich Antonia Kaspar noch nicht zur Meisterschaft gratulieren lassen. Man beglückwünscht einfach niemanden, bevor der Grund dafür in trockenen Tüchern ist. Zudem ist der Respekt gegenüber der Konkurrenz zu groß. Denn der FC Ruderting ist in Person seiner Abwehrspielerin mit der Nummer 8 weiter auf der Hut vor "Vize" Forstern - und vordergründig vor dem SV Weinberg II, dem Gegner am 18. Spieltag der Frauen-Bayernliga.

Bei der mittelfränkischen Drittliga-Reserve hat sich der souveräne Spitzenreiter "immer schwer getan", wie die 26-Jährige aus eigener Erfahrung berichtet. "Eine erfahrene Mannschaft mit älteren Spielerinnen, die bereits Regionalliga gespielt haben und Talenten, die das Zeug dazu haben." Der letzte Auftritt im Stadtteil von Ansbach konnte zwar gewonnen werden, aber denkbar knapp mit "nur" 2:1. Eine ähnlich enge Kiste erwartet Antonia Kaspar auch dieses Mal. Feststeht, dass sich der einzige niederbayerische Vertreter in der Frauen-Bayernliga auch am kommenden Wochenende wieder auf seine Defensive verlassen kann. Dort bildet die Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Straßkirchen gemeinsam mit Anna Madl das Herzstück. "Wir verstehen uns blind - und wir ergänzen uns prima. Während Än eher über die Technik kommt, lebe ich meine Schnelligkeit aus." Dass der FCR in den vergangenen drei Spielen sechs der insgesamt nur elf Gegentore in dieser Spielzeit kassiert hat, will Antonia Kaspar nicht überbewerten. "Ingolstadt mit den vier Treffern muss man ohnehin ausklammern. Insgesamt sind wir weiter sehr stabil!"

Morgen, 16:00 Uhr SV 67 Weinberg SV Weinberg II FC Ruderting Ruderting 16:00 PUSH

Der FC Ruderting steht berechtigt dort, wo er steht - ganz, ganz oben. Das bestätigt auch Weinberg-Trainer Sebastian Neumann. "Ruderting agiert mannschaftlich unglaublich geschlossen und lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Es wird brutal schwer für uns. Wir müssen es schaffen, für Chaos zu sorgen - nur dann haben wir eine Chance." Denn vorab ergeben wollen und werden sich die Weinbergerinnen sicher nicht. "Sie haben es sich verdient, Meister zu werden - aber erst nächste Woche!"