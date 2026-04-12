 2026-04-10T07:15:08.667Z

Allgemeines

"Haben es schleifen lassen": AL-ARZ mit vogelwildem 5:4-Erfolg

Kreisliga A Essen: AL-ARZ Libanon konnte gegen RuWa Dellwig mit Mühe einen Ausrutscher vermeiden. Der 5:4-Sieg war in letzter Instanz alles andere als souverän.

von Markus Becker · Heute, 14:01 Uhr · 0 Leser
Ibrahim Ramadan konnte nach dem Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang nicht zufrieden sein.
Ibrahim Ramadan konnte nach dem Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang nicht zufrieden sein. – Foto: Markus Becker

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Kreisliga A1 Essen
Kreisliga A2 Essen
TGD Essen
Schonnebeck II
RuWa Dellwig

Bevor Türkiyemspor Essen die Tabellenführung zementieren kann, mühte sich Verfolger AL-ARZ Libanon zu einem 5:4-Sieg gegen RuWa Dellwig. Trotz zwingender Dominanz in Halbzeit eins, ließ der Favorit die Hausherren wieder ins Spiel und brachte sich spät noch fast um den Lohn.

In Gruppe 2 dürfte Spitzenreiter Preußen Eiberg wohl nur noch Alemannia Essen als direkte Konkurrenz fürchten. Auch hier könnte der Verfolger mit einem Patzer direkt wieder dicht aufrücken. Eiberg wird sich also gegen die im Abstiegskampf befindliche DJK BW Mintard II keine Blöße geben wollen. Parallel bekommt es die Alemannia mit dem TuS Essen-West 81 zu tun.

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Heute, 11:00 Uhr
RuWa Dellwig
RuWa DellwigRuWa Dellwig
AL-ARZ Libanon
AL-ARZ LibanonAL-ARZ Essen
4
5
Abpfiff

Die beiden Teams kamen der Rollenverteilung zunächst klar nach. Dellwig zeigte hohen Respekt vor dem Tabellenzweiten und zog sich weit in die eigene Hälfte zurück. Völlig unverhofft und auch kurios gingen die Hausherren aber selbst in Führung. Kapitän Christoph Jügel drehte einen Eckball ins Zentrum, dort waren sich die Protagonisten nicht einig, wer zum Ball gehen soll, weshalb dieser unberührt ins Tor hüpfte (5.). Die Gäste waren nun zusätzlich angestachelt und ließen die Kugel fast wie bei einem Handballspiel geduldig um den Strafraum zirkulieren. Der Ausgleich war entsprechend nur eine Frage der Zeit. Joel Lambordi besorgte diesen zunächst sehenswert per Volley in den Winkel (14.) und drehte das Spiel daraufhin auch mit einem trockenen Flachschuss (23.). Mit einem abgefälschten Freistoß von Khaled El-Zein verdoppelten die Gäste ihren Vorsprung (33.), zu diesem Zeitpunkt kam RuWa nahezu gar nicht in die gegnerische Hälfte. Doch auch AL-ARZ hatte Probleme, sich klare Torchancen zu erspielen. Dennoch schien der Auswärtserfolg mit der Pausenführung nahezu ungefährdet.

Im zweiten Durchgang kam Dellwig plötzlich wieder auf, AL-ARZ wirkte phasenweise unkonzentriert bis lethargisch: "Wir haben es schleifen lassen", bestätigt auch AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan. Man geht mit 3:1 in die Kabinen und dann denken die meisten, das Spiel ist schon gewonnen."

Mit zunehmender Spieldauer entwickelte Dellwig nämlich auch wieder Spielfreude. Nach schöner Kombination über Ismail Cördük und Jügel vollendete Emirhan Güldogan wuchtig zum Anschlusstreffer (56.). Statt der anfänglichen Dominanz des Favoriten herrschte nun ein offener Schlagabtausch. Denn nachdem El-Zein per Strafstoß seinen 23. Saisontreffer markierte und den alten Vorsprung wiederherstellte (62.), fand Güldogan direkt darauf die Antwort für die Hausherren (65.). Plötzlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, in der RuWa sogar auf den Ausgleich drückte. "Das ist so eine Sache, die kann ich mir so momentan selber nicht so erklären. Wir stellen eigentlich die beste Defensive, doch sind dann immer wieder etwas unachtsam hinten, weil wir auch meistens führen", schildert Ramadan.

In der Tat war nach dem 5:3-Führungstreffer von Ahrif Wendt (77.) die Messer immer noch nicht gelesen. Ismail Cördük verkürzte zum dritten Mal für RuWa (86.). So wurde es für die Gäste noch einmal eine richtige Zitterpartie. Dellwig schmiss natürlich noch einmal alles nach vorne, neben einigen Eckstößen sprang dabei jedoch keine zwingende Möglichkeit heraus.

So standen schlussendlich doch wichtige Punkte auf dem Konto, womit AL-ARZ den Druck nach oben beibehält. Die Marschroute für die kommenden Wochen ist für Ramadan klar: "Wir wollen alle Punkte holen, damit wir am Ende des Tages schauen können, ob es noch eine Chance um die Meisterschaft gibt. Aber das wird kein Spaziergang.

RuWa Dellwig – AL-ARZ Libanon 4:5
RuWa Dellwig: Ahmad Abazeed, Christian Janßen, Leon Bolmatis (56. Christian Szopa), Yasin Kinik, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra (74. Stanley Tetteh), Emirhan Güldogan (67. Alpha Oumar Bah), Timo Lindemann, Julian Mali (30. Ismail Cördük) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz
AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Clouis Fon, Khaled El-Zein, Lars Anhalt, Kim Dedek, Evangelos Mitsiotis (46. Ahrif Wendt), Antonio Lombardi, Joel Lombardi (63. Mohamed El-Zein), Issa Allouche - Trainer: Ibrahim Ramadan
Schiedsrichter: keine Angabe
Tore: 1:0 Christoph Jügel (5.), 1:1 Joel Lombardi (14.), 1:2 Joel Lombardi (23.), 1:3 Khaled El-Zein (33.), 2:3 Emirhan Güldogan (56.), 2:4 Khaled El-Zein (62. Foulelfmeter), 3:4 Emirhan Güldogan (65.), 3:5 Ahrif Wendt (77.), 4:5 Ismail Cördük (86.)
Gelb-Rot: Julian Mali (31./RuWa Dellwig/)

Heute, 11:00 Uhr
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf II
FC Stoppenberg
FC StoppenbergFC Stoppenb.
2
0
Abpfiff

Das Duell der Tabellennachbarn entscheidet Haarzopf dank der Treffer von Thomas Denker (30.) und Simon Streich (77.) für sich. Effektiv wird nach oben wie unten aber nicht mehr viel gehen. An die Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr wird Haarzopf bei weitem nicht herankommen.

SuS Haarzopf II – FC Stoppenberg 2:0
SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, Nils Zander (81. Tim Leding), Marvin Schütte, David Strahler, Simon Streich, Jan Baumann (80. Florian Köhler), Ron Zander, Sebastian Hoffmann, Felix Scheider (88. Stephan Keimer), Marc Enger (20. Daniel Valaev), Thomas Denker (58. Leon Rehmann) - Trainer: Kevin Lehnhoff
FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Romeo Teka, Oliver Abs, Mulla Seyit Dogan, Simon Tigges, Lukas Baier, Nico Gorzelany (86. Robin Fengler), Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp (58. Piet Keriem Salman), Lasse Kanders, Dominik Jost (80. Karol Szmelter) - Trainer: Marco Schulze
Schiedsrichter: Marc-Oliver Janssen - Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Thomas Denker (30.), 2:0 Simon Streich (77.)

Heute, 13:00 Uhr
Sportfreunde Altenessen
Sportfreunde AltenessenSF Altenes.
FC Saloniki Essen
FC Saloniki EssenFC Saloniki
13:00

Heute, 12:15 Uhr
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck II
SV Borbeck
SV BorbeckSV Borbeck
0
4
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
TuSEM Essen 1926
TuSEM Essen 1926TuSEM Essen II
FC Karnap 07/27
FC Karnap 07/27FC Karnap
15:00

Heute, 13:00 Uhr
DKSV Helene Essen
DKSV Helene EssenDKSV Helene
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck II
13:00

Heute, 13:00 Uhr
Türkiyemspor Essen
Türkiyemspor EssenTürkiyemspor
Essener SC Preußen
Essener SC PreußenESC Preußen
13:00

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag
19.04.26 SuS Haarzopf II - DKSV Helene Essen
19.04.26 FC Karnap 07/27 - SG Essen-Schönebeck II
19.04.26 SV Borbeck - TuSEM Essen 1926 II
19.04.26 FC Saloniki Essen - SpVg Schonnebeck II
19.04.26 FC Stoppenberg - Türkiyemspor Essen
19.04.26 AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Altenessen
19.04.26 DJK SG Altenessen - RuWa Dellwig

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 13:30 Uhr
NK Croatia Essen
NK Croatia EssenCroat Essen
FSV Kettwig
FSV KettwigFSV Kettwig
0
1
+Video

Heute, 12:30 Uhr
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh II
Teutonia Überruhr
Teutonia ÜberruhrT. Überruhr
12:30

Heute, 15:30 Uhr
Preußen Eiberg
Preußen EibergEiberg
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard II
15:30

Heute, 14:45 Uhr
Alemannia Essen
Alemannia EssenAlem. Essen
TuS Essen-West 81
TuS Essen-West 81TuS Essen-W.
14:45

Heute, 15:00 Uhr
SuS Niederbonsfeld
SuS NiederbonsfeldNiederbonsf.
TGD Essen-West
TGD Essen-WestTGD Essen
15:00

Heute, 12:15 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop II
TuS Holsterhausen
TuS HolsterhausenTuS Holster.
7
1
Abpfiff
+Video

Heute, 13:00 Uhr
Bader SV 91
Bader SV 91Bader SV II
SC Frintrop 05/21
SC Frintrop 05/21SC Frintrop
13:00

Heute, 15:15 Uhr
SV Leithe
SV LeitheSV Leithe
Fortuna Bredeney
Fortuna BredeneyBredeney
15:15

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag
26.03.26 Teutonia Überruhr - Preußen Eiberg 2:4
15.04.26 SC Frintrop 05/21 - SV Leithe
19.04.26 TuS Holsterhausen - Bader SV 91 II
19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - TuS Essen-West 81
19.04.26 TGD Essen-West - DJK Adler Union Frintrop II
19.04.26 Fortuna Bredeney - NK Croatia Essen
19.04.26 SuS Niederbonsfeld - Alemannia Essen
19.04.26 FSV Kettwig - ESC Rellinghausen II

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