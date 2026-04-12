"Haben es schleifen lassen": AL-ARZ mit vogelwildem 5:4-Erfolg

Ibrahim Ramadan konnte nach dem Auftritt seiner Mannschaft im zweiten Durchgang nicht zufrieden sein. – Foto: Markus Becker

In Gruppe 2 dürfte Spitzenreiter Preußen Eiberg wohl nur noch Alemannia Essen als direkte Konkurrenz fürchten. Auch hier könnte der Verfolger mit einem Patzer direkt wieder dicht aufrücken. Eiberg wird sich also gegen die im Abstiegskampf befindliche DJK BW Mintard II keine Blöße geben wollen. Parallel bekommt es die Alemannia mit dem TuS Essen-West 81 zu tun.

Bevor Türkiyemspor Essen die Tabellenführung zementieren kann, mühte sich Verfolger AL-ARZ Libanon zu einem 5:4-Sieg gegen RuWa Dellwig. Trotz zwingender Dominanz in Halbzeit eins, ließ der Favorit die Hausherren wieder ins Spiel und brachte sich spät noch fast um den Lohn.

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 1

Die beiden Teams kamen der Rollenverteilung zunächst klar nach. Dellwig zeigte hohen Respekt vor dem Tabellenzweiten und zog sich weit in die eigene Hälfte zurück. Völlig unverhofft und auch kurios gingen die Hausherren aber selbst in Führung. Kapitän Christoph Jügel drehte einen Eckball ins Zentrum, dort waren sich die Protagonisten nicht einig, wer zum Ball gehen soll, weshalb dieser unberührt ins Tor hüpfte (5.). Die Gäste waren nun zusätzlich angestachelt und ließen die Kugel fast wie bei einem Handballspiel geduldig um den Strafraum zirkulieren. Der Ausgleich war entsprechend nur eine Frage der Zeit. Joel Lambordi besorgte diesen zunächst sehenswert per Volley in den Winkel (14.) und drehte das Spiel daraufhin auch mit einem trockenen Flachschuss (23.). Mit einem abgefälschten Freistoß von Khaled El-Zein verdoppelten die Gäste ihren Vorsprung (33.), zu diesem Zeitpunkt kam RuWa nahezu gar nicht in die gegnerische Hälfte. Doch auch AL-ARZ hatte Probleme, sich klare Torchancen zu erspielen. Dennoch schien der Auswärtserfolg mit der Pausenführung nahezu ungefährdet.

Im zweiten Durchgang kam Dellwig plötzlich wieder auf, AL-ARZ wirkte phasenweise unkonzentriert bis lethargisch: "Wir haben es schleifen lassen", bestätigt auch AL-ARZ-Trainer Ibrahim Ramadan. Man geht mit 3:1 in die Kabinen und dann denken die meisten, das Spiel ist schon gewonnen." Mit zunehmender Spieldauer entwickelte Dellwig nämlich auch wieder Spielfreude. Nach schöner Kombination über Ismail Cördük und Jügel vollendete Emirhan Güldogan wuchtig zum Anschlusstreffer (56.). Statt der anfänglichen Dominanz des Favoriten herrschte nun ein offener Schlagabtausch. Denn nachdem El-Zein per Strafstoß seinen 23. Saisontreffer markierte und den alten Vorsprung wiederherstellte (62.), fand Güldogan direkt darauf die Antwort für die Hausherren (65.). Plötzlich war es ein Spiel auf Augenhöhe, in der RuWa sogar auf den Ausgleich drückte. "Das ist so eine Sache, die kann ich mir so momentan selber nicht so erklären. Wir stellen eigentlich die beste Defensive, doch sind dann immer wieder etwas unachtsam hinten, weil wir auch meistens führen", schildert Ramadan.

In der Tat war nach dem 5:3-Führungstreffer von Ahrif Wendt (77.) die Messer immer noch nicht gelesen. Ismail Cördük verkürzte zum dritten Mal für RuWa (86.). So wurde es für die Gäste noch einmal eine richtige Zitterpartie. Dellwig schmiss natürlich noch einmal alles nach vorne, neben einigen Eckstößen sprang dabei jedoch keine zwingende Möglichkeit heraus. So standen schlussendlich doch wichtige Punkte auf dem Konto, womit AL-ARZ den Druck nach oben beibehält. Die Marschroute für die kommenden Wochen ist für Ramadan klar: "Wir wollen alle Punkte holen, damit wir am Ende des Tages schauen können, ob es noch eine Chance um die Meisterschaft gibt. Aber das wird kein Spaziergang. RuWa Dellwig – AL-ARZ Libanon 4:5

RuWa Dellwig: Ahmad Abazeed, Christian Janßen, Leon Bolmatis (56. Christian Szopa), Yasin Kinik, Rupeshwar Arumugam, Yasin-Mehmet Yeter, Christoph Jügel, Mehul Malhatra (74. Stanley Tetteh), Emirhan Güldogan (67. Alpha Oumar Bah), Timo Lindemann, Julian Mali (30. Ismail Cördük) - Trainer: Christian Koch - Trainer: Sebastian Vietz

AL-ARZ Libanon: Issa Fakhro, Lindon Nuvaga Sanjela, Hassan Madani, Clouis Fon, Khaled El-Zein, Lars Anhalt, Kim Dedek, Evangelos Mitsiotis (46. Ahrif Wendt), Antonio Lombardi, Joel Lombardi (63. Mohamed El-Zein), Issa Allouche - Trainer: Ibrahim Ramadan

Schiedsrichter: keine Angabe

Tore: 1:0 Christoph Jügel (5.), 1:1 Joel Lombardi (14.), 1:2 Joel Lombardi (23.), 1:3 Khaled El-Zein (33.), 2:3 Emirhan Güldogan (56.), 2:4 Khaled El-Zein (62. Foulelfmeter), 3:4 Emirhan Güldogan (65.), 3:5 Ahrif Wendt (77.), 4:5 Ismail Cördük (86.)

Gelb-Rot: Julian Mali (31./RuWa Dellwig/)

Das Duell der Tabellennachbarn entscheidet Haarzopf dank der Treffer von Thomas Denker (30.) und Simon Streich (77.) für sich. Effektiv wird nach oben wie unten aber nicht mehr viel gehen. An die Vizemeisterschaft aus dem Vorjahr wird Haarzopf bei weitem nicht herankommen. SuS Haarzopf II – FC Stoppenberg 2:0

SuS Haarzopf II: Robin Oberscheidt, Nils Zander (81. Tim Leding), Marvin Schütte, David Strahler, Simon Streich, Jan Baumann (80. Florian Köhler), Ron Zander, Sebastian Hoffmann, Felix Scheider (88. Stephan Keimer), Marc Enger (20. Daniel Valaev), Thomas Denker (58. Leon Rehmann) - Trainer: Kevin Lehnhoff

FC Stoppenberg: Philipp Giordani, Romeo Teka, Oliver Abs, Mulla Seyit Dogan, Simon Tigges, Lukas Baier, Nico Gorzelany (86. Robin Fengler), Jan Hillemann, Devid-Alexander Röwekamp (58. Piet Keriem Salman), Lasse Kanders, Dominik Jost (80. Karol Szmelter) - Trainer: Marco Schulze

Schiedsrichter: Marc-Oliver Janssen - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Thomas Denker (30.), 2:0 Simon Streich (77.)

Heute, 13:00 Uhr Türkiyemspor Essen Türkiyemspor Essener SC Preußen ESC Preußen 13:00 PUSH

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag

19.04.26 SuS Haarzopf II - DKSV Helene Essen

19.04.26 FC Karnap 07/27 - SG Essen-Schönebeck II

19.04.26 SV Borbeck - TuSEM Essen 1926 II

19.04.26 FC Saloniki Essen - SpVg Schonnebeck II

19.04.26 FC Stoppenberg - Türkiyemspor Essen

19.04.26 AL-ARZ Libanon - Sportfreunde Altenessen

19.04.26 DJK SG Altenessen - RuWa Dellwig

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So läuft der 23. Spieltag in der Kreisliga A, Gruppe 2

Heute, 15:15 Uhr SV Leithe SV Leithe Fortuna Bredeney Bredeney 15:15 PUSH

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So geht es am nächsten Spieltag weiter

24. Spieltag

26.03.26 Teutonia Überruhr - Preußen Eiberg 2:4

15.04.26 SC Frintrop 05/21 - SV Leithe

19.04.26 TuS Holsterhausen - Bader SV 91 II

19.04.26 DJK Blau-Weiß Mintard II - TuS Essen-West 81

19.04.26 TGD Essen-West - DJK Adler Union Frintrop II

19.04.26 Fortuna Bredeney - NK Croatia Essen

19.04.26 SuS Niederbonsfeld - Alemannia Essen

19.04.26 FSV Kettwig - ESC Rellinghausen II

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