„Haben es nicht mehr hinbekommen“: SV Haunshofen scheidet in Windach aus TOTO-Pokal aus

A-Klassist SV Haunshofen scheidet im Halbfinale der Gruppe West gegen die SF Windach aus. Der SVH kassierte zwei Gegentore binnen weniger Minuten.
Vom Spielverlauf maximal unglücklich, in Summe aber mit zufriedenstellender Leistung verabschiedet sich der SV Haunshofen vom diesjährigen Toto-Pokal auf Kreisebene. Bei den Sportfreunden Windach unterlag die Elf von Tim Freiwald mit 1:3. Trotz der Niederlage zieht der Coach einiges Positives aus dieser Begegnung mit dem A-Klassisten aus der Ammersee-Gruppe.
„So werden wohl die meisten bei uns in der Liga spielen“, mutmaßte Freiwald mit Blick auf den Gegner. Also nicht bedingungslos auf Ballbesitz bedacht, sodass man – wie gegen Peißenberg und vor allem Polling – aus einer gesicherten Deckung zum Gegenschlag ausholen kann. Sondern, wenn es pressiert, lieber hoch und weit. Freiwald sah die Gastgeber zu Beginn im Vorteil. „Da hatten sie drei Chancen und zwei Pfostenschüsse.“ Das frühe Gegentor (5.) schrieb er einem „individuellen Fehler“ zu.
Nach 20 Minuten aber übernahm der SV Haunshofen die Spielkontrolle. „Wir haben fast jeden Zweikampf gewonnen und hatten die bessere Spielanlage.“ Josef Popp gelang nach einem Einwurf von der linken Seite der 1:1-Ausgleich (48.). Nach einer verpassten Möglichkeit auf den Vorsprung klingelte es sogleich wieder hinten. „Danach gingen die Köpfe erst mal runter“, beobachtete Freiwald.
Erst recht, als Fabian Hettls Freistoß ans Torgestänge klatschte, auf der Gegenseite Windach aber alsbald auf 3:1 (63.) stellte. Haunshofen warf alles nach vorne, schaffte aber die Belohnung nicht mehr. „Wir haben es nicht mehr hinbekommen“, räumt der Coach ein. Die Sportfreunde stehen im Finale der Gruppe West. Gegner ist der Kreisligist TSV Altenstadt nach seinem Sieg über Hohenfurch.