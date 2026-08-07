„Haben es nicht mehr hinbekommen“: SV Haunshofen scheidet in Windach aus TOTO-Pokal aus

Der Treffer von Josef Popp reichte nicht. – Foto: SV Haunshofen/FuPa Oberbayern

Vom Spielverlauf maximal unglücklich, in Summe aber mit zufriedenstellender Leistung verabschiedet sich der SV Haunshofen vom diesjährigen Toto-Pokal auf Kreisebene. Bei den Sportfreunden Windach unterlag die Elf von Tim Freiwald mit 1:3. Trotz der Niederlage zieht der Coach einiges Positives aus dieser Begegnung mit dem A-Klassisten aus der Ammersee-Gruppe.

„So werden wohl die meisten bei uns in der Liga spielen“, mutmaßte Freiwald mit Blick auf den Gegner. Also nicht bedingungslos auf Ballbesitz bedacht, sodass man – wie gegen Peißenberg und vor allem Polling – aus einer gesicherten Deckung zum Gegenschlag ausholen kann. Sondern, wenn es pressiert, lieber hoch und weit. Freiwald sah die Gastgeber zu Beginn im Vorteil. „Da hatten sie drei Chancen und zwei Pfostenschüsse.“ Das frühe Gegentor (5.) schrieb er einem „individuellen Fehler“ zu.