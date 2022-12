„Haben es ja schon mal geschafft“ – Radlmaier und der SVA Palzing schreiben Klassenerhalt nicht ab Radlmaier über Standort-Nachteile und das Thema Klassenerhalt

In der Bezirksliga zu spielen, ist für die Fußballer des SVA Palzing etwas Besonderes. Auch deshalb reagiert die Sportliche Leitung nicht reflexartig, wenn der Erfolg ausbleibt.

Gianni ist sehr engagiert und probiert viel. Aber was soll er machen, wenn phasenweise wegen der Ausfälle lediglich zehn Spieler im Training sind, und er praktisch nie mit der gleichen Aufstellung spielen lassen kann?

Das Attaching-Spiel war der Knackpunkt. Bis dahin hatten wir neun Punkte in neun Spielen geholt, die Attachinger nur vier. Wir hätten sie distanzieren können, haben aber mit 0:2 verloren und bis zur Winterpause keinen Zähler mehr geholt. Jetzt haben sie zwölf Punkte Vorsprung auf uns.

Unser Start mit drei Niederlagen war nicht gut. Dann haben wir uns reingebissen und neun Punkte aus sechs Partien geholt. Während dieser guten Phase waren fast alle Spieler im Training. Dann haben sich die Ausfälle gehäuft. Fabi (Fabian Radlmaier, Anm. d. Red.) und Tobi (Tobias Wirth) sind ausgefallen, und ich habe mich verletzt. Junge Spieler, die eigentlich an der Seite der erfahrenen Akteure an die Bezirksliga herangeführt werden sollten, mussten mehr Verantwortung übernehmen, als sie derzeit können. Die Ausfälle sind ein Hauptgrund für die Situation.

Das wäre sehr schade, aber kein Drama. So, wie der Verein aufgestellt ist, ist die Bezirksliga das Höchste der Gefühle. Trotzdem werden wir kämpfen.

Palzing – Nachdem der Club aus dem Ampertal zweimal gerade so den Klassenerhalt geschafft hat, rückt der Abstieg in dieser Saison bedrohlich nahe. Das FT hat mit Abteilungsleiter Marcel Radlmaier über die Lage gesprochen. Der 30-Jährige, der zugleich Kapitän und Mittelfeld-Stratege der Ersten Mannschaft ist, nennt Gründe für die sportliche Situation und erklärt unter anderem, weshalb es die Palzinger Kicker schwieriger haben als die Konkurrenz aus München.

Ihr bringt euch immer wieder durch individuelle Fehler in Schwierigkeiten. Ist es eine Frage der Qualität?

Wir haben gute Halbzeiten gespielt, bekommen es aber nicht über 90 Minuten hin. Das liegt auch daran, dass wir gegenüber der vergangenen Saison Qualität und Erfahrung verloren haben. Louis Goldbrunner, Jonas Grundmann und Thomas Kaindl fehlen. Dazu die Verletzungen. Das können wir nicht so einfach kompensieren. Das wir weit hinten stehen, kann man also schon an der Qualität festmachen.

Sie sind seit Juli dieses Jahres Fußball-Abteilungsleiter. Nun steht die erste Transferperiode Ihrer Amtszeit an. Wird es beim SVA kurzfristige Verstärkungen geben?

Wir haben die Augen offen, und es wäre schön, wenn wir jemanden finden würden, der uns direkt weiterhilft. Wir werden allerdings kein Geld in die Hand nehmen – und ohne Geld wird es schwierig, Spieler nach Palzing zu locken. Wir haben einen Standort-Nachteil gegenüber der Konkurrenz.

Zieht die Chance auf Bezirksliga-Fußball nicht bei Spielern aus der Umgebung?

Wir dachten schon, dass wir als Bezirksligist attraktiver sind. Nur: Viele Spieler, die in der Kreisliga spielen, verlassen nicht wegen einer Liga Unterschied ihr Umfeld. Welche, die schon höher gespielt haben, wechseln eher zu anderen Clubs als nach Palzing. So müssen wir von der Kreisklasse abwärts schauen. Und da dauert es, bis man sich an das Niveau herangetastet hat.

Was habt ihr nach der Winterpause vor?

Unser Ziel war, durchschnittlich einen Punkt pro Spiel zu holen. Um das zu erreichen, müssten wir in den letzten zwölf Partien 21 Zähler holen. Das wären zum Beispiel sechs Siege und drei Unentschieden. Damit wäre der Klassenerhalt realistisch. Aber wie schwierig das wird, kann man sich ausmalen. Trotzdem werden wir alles geben. In der Winterpause kehren verletzte Spieler zurück, danach wollen wir angreifen. Wir haben es ja schon mal geschafft.

Interview: Moritz Stalter