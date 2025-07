"Haben es gut wegverteidigt": FCD präsentiert sich stark in Erlbach

Torlos blieb das Bayernliga-Spitzenspiel zwischen dem SV Erlbach und dem FC Deisenhofen, also dem Dritten und dem Fünften der vergangenen Saison. Beide Teams zeigten nach Ansicht von Andreas Pummer aber, dass sie auch in der laufenden Runde wieder im Vorderfeld mitmischen können: „Es war ein 0:0 der besseren Sorte und ein umkämpftes Spiel.“ Dem FCD-Coach gefiel vor allem die Widerstandsfähigkeit seiner ersatzgeschwächten Truppe bei ruhenden Bällen: „Ich habe meiner Mannschaft ein Kompliment gemacht, denn wir hatten gefühlt 20 Standardsituationen gegen uns, die angesichts der körperlichen Präsenz und der Größenvorteile des Gegners immer gefährlich waren. Aber wir haben es gut wegverteidigt.“

Vor der Pause richteten die Deisenhofner ihr Augenmerk auch sonst in erster Linie darauf, sich defensiv keine Blöße zu geben. „Wir haben dem Gegner das Feld überlassen. So hatte Erlbach viel Ballbesitz“, sagte Pummer. „Aber wir haben dann schon auf unsere Nadelstiche gehofft.“ In der ersten Halbzeit konnten die Blauhemden einen setzen, als Lukas Kretzschmar auf dem Weg zum Tor in letzter Sekunde am Abschluss gestört wurde. Auf der anderen Seite verzeichnete Erlbach einen Aluminiumtreffer durch Milos Lukic. „Das war aus dem Gewühl heraus aber eher ein Zufallsprodukt“, sagte Pummer, der fand, dass das 0:0 zur Halbzeit in Ordnung ging.

Deisenhofen steigert sich – und scheitert am Pfosten