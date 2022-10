„Haben einfach nur schlecht gespielt“ - FCKS-Coach Jochner sauer auf seine Mannschaft Vorzeitige Quali für Meisterrunde verpasst

Nach der Niederlage in Wielenbach war FC-Kochelsee-Schlehdorf-Coach Maximilian Jochner angefressen. Er findet deutliche Worte.

Wielenbach – Zu Maximilian Jochner passten sämtliche Attribute, die schlechte Stimmung beschreiben. Er war angefressen, sprachlos, enttäuscht und eine Menge mehr. Seine Mannschaft darf sich am Dienstag auf etwas gefasst machen. Denn die Schlehdorfer ließen in Wielenbach nahezu alles vermissen, was sie zuletzt ausgezeichnet hatte. „Wir hatten kein Zweikampfverhalten, haben uns nicht untereinander gecoacht und einfachste Pässe zum Gegner gespielt.“

Durch das 1:2 verpasst der FC Kochelsee Schlehdorf die vorzeitige Qualifikation für die Meisterrunde. Am Samstag kommt es zum Endspiel gegen TSV Benediktbeuern. „Das einzig Gute ist, dass uns ein Unentschieden reicht“, sagt Trainer Jochner.

In der zweiten Halbzeit war beim FC Kochelsee-Schlehdorf „gar nichts mehr los“