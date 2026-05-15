„Haben einen Vorteil“ – Fortuna-Trainer Ende blockt Relegations-Thema ab

Fortuna Düsseldorf glaubt an sich selbst. – Foto: Ralf Hasselberg

Die Zeit der Rechenschieber, sie ist längst wieder angebrochen. Wie eigentlich jedes Jahr im Mai, wenn die Saison auf ihr großes Finale zusteuert. Und Zweitligist Fortuna Düsseldorf ist - wie schon im Vorjahr, als das erneute Erreichen der Bundesliga-Relegation bis zum letzten Spieltag zumindest theoretisch noch möglich war - ein elementarer Teil der Wenn-dann-Szenarien. Diesmal geht es allerdings nicht um einen etwaigen Aufstieg, sondern darum, den Sturz in die 3. Liga zu verhindern. Immerhin ist die Grundrechnung simpel: Wenn die Düsseldorfer bei der SpVgg Greuther Fürth am Sonntag um 15.30 Uhr gewinnen, halten sie definitiv die Klasse.

Allerdings gibt es noch eine Reihe anderer Optionen - vom direkten Ligaverbleib selbst im Fall einer Niederlage gegen die Franken über die Teilnahme an der Abstiegsrelegation bis hin zum direkten Sturz in die Drittklassigkeit. Doch zumindest die letztere Variante ist nach dem überraschenden 3:1-Sieg gegen die SV Elversberg am vergangenen Wochenende einigermaßen unwahrscheinlich geworden, anders als die Extrameile gegen den Drittliga-Dritten. Trotzdem sagt Fortuna-Trainer Alexander Ende: „Unser voller Fokus gilt unserer Partie in Fürth. Wir gucken erstmal nicht auf einen möglichen weiteren Schritt.“

F95 konzentriert sich auf sich selbst

Deshalb werden die Düsseldorfer am Samstag auch keine Späher in jene Stadien entsenden, in denen die eventuellen Relegationsgegner spielen: Energie Cottbus gastiert beim SSV Jahn Regensburg, der MSV Duisburg tritt bei Viktoria Köln an, und Rot-Weiss Essen ist beim SSV Ulm gefordert. „Allerdings haben wir trotzdem einen Vorteil: Wir kennen uns bei allen Teams, auf die wir im Fall der Fälle treffen könnten, schon sehr gut aus“, ergänzt Ende. „Ich bin sehr fit im Drittliga-Bereich, habe viele Spiele geguckt, wann immer es möglich war, und kenne die Mannschaften, die infrage kämen, genauso gut wie die entsprechenden Trainerkollegen.“