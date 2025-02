»Haben eine richtig gute Truppe«: Beller findet viele lobende Worte

"Die Vorbereitung war gut. Die Mannschaft hat hervorragend mitgezogen, zeigte sich sehr aufnahmefähig und auch in den Tests haben viele Dinge schon hervorragend geklappt. Eine richtig gute Truppe", lobt der ehemalige Co-Trainer des FC Augsburg, FC Schalke 04 und VfB Stuttgart seine Schützlinge. Beller leitete seit dem Start Ende Januar meist eine Trainingseinheit pro Woche und war bei den Vorbereitungsmatches als Zuschauer vor Ort. Beim 4:0-Erfolg am vergangenen Donnerstag in Hutthurm stand der Aiterhofener erstmals hauptverantwortlich an der Linie des amtierenden Vizemeisters. "Meine berufliche Situation lässt es zu, dass ich nun bereits etwas früher als ursprünglich gedacht vollumfänglich einsteigen kann. Mein Dank gilt an Christoph Beck, Sandro Nickl und Dominik Hauner, die es in den letzten Wochen hervorragend gemacht haben", sagt Beller, dessen Schützlinge auch den Bayernligisten Jahn Regensburg II (0:0) und Fortuna Regensburg (0:1) Paroli bieten konnten. "Gegen die höherklassigen Gegner haben wir toll dagegengehalten, die Partien gegen die unterklassigen Kontrahenten waren klare Angelegenheiten. Darauf können wir aufbauen", meint der erfahrene Übungsleiter.









Grundsätzlich ist der frühere Viertliga-Stürmer vom sportlichen Niveau seiner Mannen durchaus angetan: "Ich bin positiv überrascht. Der Amateurfußball hat sich vor allem im technisch-taktischen Bereich hervorragend entwickelt." Etwas Sorgen bereitet dem neuen Seebacher Übungsleiter die personelle Lage, denn neben den Langzeitausfällen Florian Weber, Simon Griesbeck und Tobias Biermeier werden auch Simon Weber (Bänderriss im Sprunggelenk), Tahsin Kabak (Knöchelbruch) und Eduard Olariu (Schulterverletzung) bis auf Weiteres ausfallen. Auch Patryk Richert laboriert an einer Knöchelblessur, könnte aber im Optimalfall in Amberg wieder eine Option werden. "Passieren darf eigentlich gar nichts mehr. Beim letzten Vorbereitungsspiel in Garham standen uns nur zwölf Feldspieler zur Verfügung. Aktuell sind wir sehr dünn besetzt", weiß Beller, der dennoch am altehrwürdigen Schanzl auf einen erfolgreichen Einstand hofft: "Wir werden uns auf das erste Pflichtspiel gezielt vorbereiten und wollen mit einem Erfolgserlebnis starten. Die Umstellung auf Naturrasen wird zwar durchaus ein Thema sein, dennoch werden wir versuchen, die Heimreise mit drei Punkten im Gepäck anzutreten."