„Haben eine konstante Saison gespielt“ – Olching kürt sich zum Meister Kantersieg gegen den MTV München von Dirk Schiffner · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

„Landesliga wir kommen zurück“: Nach nur einer Saison geht es für Olching wieder nach oben. – Foto: Thomas Benedikt

Mit einem 6:1-Sieg gegen den MTV München hat sich der SC Olching zum Titel in der Bezirksliga geschossen. Die Rückkehr in die Landesliga ist perfekt.

Der SC Olching ist zurück in der Landesliga. Mit einem klaren 6:1 (3:1) gegen den MTV München machten die Amperstädter die Meisterschaft in der Bezirksliga perfekt und sicherten sich den direkten Wiederaufstieg. „Wir haben es allen gezeigt“, rief Trainer Felix Mayer im Siegerkreis seinen Spielern zu. Einen kleinen Seitenhieb auf Kritiker konnte er sich dabei nicht verkneifen: „Immer wieder habe ich gelesen, wir spielen nur sachlichen Fußball. Und? Mit sachlichem Fußball sind wir aufgestiegen.“ Fast hätte die Aufstiegsparty schon am Freitagabend beginnen können. Doch der SV Planegg gewann beim FC Deisenhofen II mit 2:1, also musste der SCO die letzten Zweifel selbst beseitigen – und tat das eindrucksvoll. Zwar ließen Jakob Zißelsberger und Omer Grbic zunächst gute Chancen liegen, dann stellte Kapitän Jan Sostmann früh die Weichen. In der 16. Minute traf er zum 1:0, nur zwei Minuten später legte der 28-Jährige mit einem Schuss aus 30 Metern ins Kreuzeck das 2:0 nach. Der MTV kam durch Luke Trageser zwar zum Anschlusstreffer, der aus stark abseitsverdächtiger Position fiel, doch Grbic stellte noch vor der Pause den alten Abstand wieder her. Als Ferenc Ambrus kurz nach Wiederbeginn auf 4:1 erhöhte, war die Partie entschieden. Zißelsberger und noch einmal Ambrus schraubten das Ergebnis auf 6:1. In der Schlussphase wurde es noch emotional. Unter stehenden Ovationen verließ SCO-Rekordspieler Florian Obermeier den Platz. Der 30-Jährige wird den Verein nach mehr als 13 Jahren verlassen. Auch weitere Spieler werden im Sommer gehen, neue sollen dazukommen. Namen wollte Mayer noch nicht nennen, bestätigte aber, dass die Kaderplanung nahezu abgeschlossen sei.

Florian Obermeier (weißes Trikot) vom SC Olching im Spiel gegen den MTV München (in Schwarz). – Foto: Thomas Benedikt

Die Bilanz des SCO liest sich wie die eines souveränen Meisters: 23 Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen. Dabei war im Amperstadion nach dem bitteren Abstieg vor einem Jahr zunächst unklar, wohin die Reise gehen würde. Nach außen hatte Mayer einen Platz unter den besten fünf als Ziel ausgegeben. „Intern hatten wir natürlich andere Ziele“, gab er später gut gelaunt zu. Entscheidend sei gewesen, dass seine Mannschaft immer hungrig geblieben sei. „Die Jungs waren nie satt.“ Grundlage des Erfolgs war vor allem die Konstanz. Erst vor einer Woche beim 1:4 in Planegg endete eine Serie von 20 Spielen ohne Niederlage. „Wir haben eine konstante Saison gespielt“, sagte Mayer. Prunkstück war dabei die Defensive um Torwart Maximilian Hoffmann, die mit nur 28 Gegentreffern die beste der Liga stellte. Aber auch die 88 erzielten Tore zeigen die Dominanz des Meisters.

Maximilian Hoffmann vom SC Olching. – Foto: Thomas Benedikt