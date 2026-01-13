– Foto: Mathias Leschek

"Haben ein Selbstverständnis entwickelt, schwer zu schlagen zu sein" TSV Bargteheide zieht zufriedene Zwischenbilanz Verlinkte Inhalte LL Holstein Bargteheide Michel Wohlert

Der TSV Bargteheide geht mit einem positiven Gefühl in die Winterpause der Landesliga Holstein. Trainer Michel Wohlert sieht sein Team nach dem Aufstieg auf einem guten Weg, ohne dabei die Herausforderungen der Liga auszublenden. „Mit der Platzierung sind wir insgesamt schon zufrieden. Es bleibt aber dabei, dass in dieser Liga wirklich jeder jeden schlagen kann und sich die Platzierung entsprechend auch schnell ändern kann“, ordnet Wohlert die aktuelle Situation ein.

Die Mannschaft befindet sich noch bis zum 20. Januar in der Pause, ehe der Trainingsbetrieb wieder aufgenommen wird. Zuletzt stand vor allem der Teamgedanke im Vordergrund. „Vergangenes Wochenende waren wir fast mit der gesamten Mannschaft gemeinsam in Dänemark und haben dort in einem großen Haus die Zeit miteinander verbracht“, berichtet Wohlert. Der Coach erinnert daran, dass der Anpassungsprozess nach dem Aufstieg Zeit benötigte. „Uns war klar, dass wir nach dem Aufstieg unsere Zeit brauchen werden, um uns an das höhere Niveau zu gewöhnen. Besonders in der Sommervorbereitung haben wir dort regelmäßig unsere Grenzen aufgezeigt bekommen.“ Die Mannschaft habe sich jedoch schneller als erwartet an das neue Level angepasst und frühzeitig Abstand zu den Abstiegsrängen geschaffen.

Gerade zu Saisonbeginn machte sich die Körperlichkeit der Liga bemerkbar. „Die Gegner waren oft fitter und körperlich stabiler als wir. Wir haben uns dort in die richtige Richtung angepasst, werden aber noch weitere Schritte gehen müssen.“ Positiv hebt Wohlert die defensive Stabilisierung hervor, sieht jedoch weiterhin Entwicklungspotenzial: „In der Arbeit gegen den Ball können wir uns noch verbessern.“ Für die Rückrunde formuliert der Trainer klare Prioritäten. „Entwicklung steht ganz oben. Realistisch gesehen wird es für uns wohl nicht mehr nach oben oder unten gehen.“ Entsprechend gehe es darum, die Spieler weiterzuentwickeln und den eigenen Anspruch hochzuhalten. „Wir wollen in jedem Spiel kompetitiv sein und jedes Spiel gewinnen. Wir haben mittlerweile das Selbstverständnis entwickelt zu wissen, dass wir schwer zu schlagen sind.“