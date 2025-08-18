„Haben dieses Glück erzwungen“ – Der SCF rettet in letzter Sekunde ein Remis

Zum ersten Sieg in der Kreisklasse hat es für den Aufsteiger SC Fürstenfeldbruck noch nicht gereicht. Dennoch konnten die Spieler am Ende jubeln.

Fürstenfeldbruck – Der Olchinger Schiri Adrian Buday hatte seine Pfeife schon zum Abpfiff griffbereit. Für Brucks Spielertrainer Patrick Lapper, der sich zwölf Minuten vor Schluss selbst ins Spiel gebracht hatte, war das noch kein Grund zum Aufgeben. „Vorwärts, vorwärts, eine Chance kriegen wir noch.“ Ein langer Ball segelte in den Egenburger Strafraum, verfehlt von allen Kickern – bis auf Matija Rajic. Das nicht mehr erwartete 2:2 war gelungen. Danach pfiff der Unparteiische ab.

Brucker liegen lange mit 0:2 zurück

Dass der Ausgleich in der neunten Minute der Nachspielzeit fiel, die unter anderem wegen einer Verletzung eines Gästespielers so lange gedauert hatte, war für den VfL Egenburg bitter. Aus Sicht des SCF war das vollkommen egal. „Wir haben dieses Glück erzwungen“, sah Lapper die Punkteteilung als verdient an. Beharrlich war sein Team gegen den 0:2-Rückstand angestürmt, den ihnen die Egenburger Christian Hain nach einer Viertelstunde und Maurice David fast mit dem Pausenpfiff beschert hatten. Das war durchaus verdient, weil sich der VfL trotz ausgeglichener Spielanteile in Durchgang eins einen Tick zielstrebiger gezeigt hatte.

Nach dem Seitenwechsel zogen die Gäste einen dichten Abwehrriegel auf, der den Gastgebern nur wenige Lücken ließ. Was durchkam, landete bei Egenburgs Keeper Leon Kistler oder in einem Fall an der Querlatte. „Wir haben aber nie aufgegeben“, beschrieb Lapper jene Phase, in der die zweite Saisonniederlage mit jeder Minute unvermeidlicher zu werden schien.

Zwei ärgerliche Undiszipliniertheiten

Der Anschlusstreffer von Nickoy Ricter in der 84. Minute befeuerte dann Moral und Einsatzwillen in einer Art, die Mut machte für den weiteren Verlauf der Saison. „Wir sind auf einem guten Weg“, erklärte Lapper. Ein Statement, das er auch vor dem Hintergrund setzte, dass der SCF zum Zeitpunkt seiner beiden Treffer in Unterzahl spielte, wegen einer Zeitstrafe von Cesar Marmolejo Quique zeitweise sogar mit zwei Mann weniger. Quique hatte bereits am Mittwoch in Schöngeising die gelb-rote Karte gesehen.

Was Lapper mindestens ebenso nervte, war die gelb-rote Karte, die sich Hakan Özdemir nach einer knappen Stunde wegen zweimaligen Meckerns innerhalb einer Minute eingefangen hatte. „Das war eine Undiszipliniertheit.“ Zweimal gelb-rot in zwei Spielen, das müsse man abstellen. Am guten Gesamteindruck gegen Egenburg ändere das aber nichts. (Hans Kürzl)