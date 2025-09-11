„Haben die Top-Drei als Ziel" – Grünwald mit Rückenwind gegen den FCU

Grünwald – Nach dem 1:0-Sieg in Kirchheim, durch den sich der TSV Grünwald in der Landesliga Südost bis auf drei Punkte an die Spitze herangeschoben hat, setzt man an der Keltenstraße an diesem Freitag gegen den FC Unterföhring (Anstoß 19.30 Uhr) vor allem auf bessere Rahmenbedingungen. „Diesmal wird der Rasen gemäht sein“, sagt Co-Trainer Florian de Prato, der in Kirchheim und auch schon in mancher Partie davor die Platzverhältnisse bemängelte.

„Manche sagen, worüber ihr euch immer aufregt. Und es ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau“, so der frühere Regionalligaspieler. „Aber das war teilweise eine Kuhwiese, auf der du das Gras am Knöchel fühlst. Ich war Fußballer mit Leib und Seele, ich verstehe das nicht.“ Auch Chefcoach Sebastian Koch beklagte „schwierige Rasenverhältnisse“, lobte seine Spieler dafür, dass sie diesen und auch anderen Widrigkeiten trotzten, wie etwa einem verweigerten Elfmeter oder der Belastung mit zwei Partien in vier Tagen: „Ich muss meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment für Mentalität, Ehrgeiz, Willen und Emotionen aussprechen. Wir haben gezeigt, dass wir auch in engen Spielen kühlen Kopf bewahren und unseren Matchplan umsetzen können.“

Eng könnte es auch gegen Unterföhring werden, allerdings auf ganz andere Art. Denn der FCU wird nach de Pratos Ansicht nicht auf lange Bälle setzen, sondern mitspielen. „Das hatten wir lange nicht und darauf freuen wir uns“, so der Co-Trainer. „Wenn wir mit der Einstellung der letzten Spiele reingehen, werden die Unterföhringer möglicherweise leiden müssen. Aber wenn wir das nicht machen, werden wir leiden müssen, denn auch Unterföhring kann den Ball gut laufen lassen.“

Entsprechend ambitioniert ging der FCU in die Saison. Sebastian Fritz, zu Beginn Trainer und Torwart in Personalunion, richtete den Blick vor dem Start jedenfalls ganz klar nach oben: „Für den Verein ist Top-Fünf das Ziel, aber wir Trainer haben das Ziel Top-Drei. Für den Aufstieg in die Bayernliga muss aber vieles passen.“ Inzwischen ist Fritz nur noch Co-Trainer, denn Vereins-Urgestein Andreas Faber hat Ende August die Verantwortung übernommen. Und nach vier Niederlagen in den ersten fünf Spielen scheint Unterföhring auf Kurs zu kommen. Fabers Engagement sei dabei ein Faktor, glaubt de Prato, weil er von der Seitenlinie einen anderen Blick habe: „Er sieht von außen, an welchen Stellschrauben er drehen muss. Deshalb glaube ich, dass sie sich noch mehr fangen werden. Die Qualität haben sie.“

TSV Grünwald: Brandl - Bornhauser, Starke, Wanzeck, Park, Hutterer, Keller, Leugner, Halbich, Stjepanovic, Kosuch