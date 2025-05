„Haben die Jungs super gemacht“ – Olching glückt die Generalprobe für die Relegation

Sportlich ging es im Spiel gegen den VfB Durach um nichts mehr. Und trotzdem kam der 1:0-Sieg den Olchingern zur rechten Zeit.

Olching – Rotieren, Rhythmus finden oder ein Erfolgserlebnis holen? „Am besten einen Mix aus allem“, hatte sich Olchings Trainer Felix Mayer vor dem letzten regulären Landesliga-Spiel der Saison gegen den VfB Durach gewünscht. Und genau das lieferte seine Mannschaft: Mit 1:0 (0:0) bezwangen die Amperstädter die Gäste aus dem Allgäu und spielten sich damit für die bis zu vier Relegationsduelle in den kommenden zwei Wochen warm.

Gerade dieses anstehende Mammutprogramm hatte die Startaufstellung maßgeblich beeinflusst. Mayer gönnte einigen Dauerbrennern wie Abwehrchef Ruben Milla-Nava, Flügelverteidiger Banipal Alskandar oder auch Keeper Maximilian Hoffmann eine Auszeit und brachte dafür Spieler, die noch nicht so viele Einsatzminuten gesammelt hatten. „Es ist klar, dass man nicht fünf Spiele in 14 Tagen durchspielen kann“, erklärte der SCO-Coach seine Rotation, die aber auch noch einen anderen Grund hatte: „Jetzt hat jeder seinen Rhythmus gefunden und ich muss niemanden in der Relegation ins kalte Wasser schmeißen.“

Deutliche Ansage in der Halbzeit

Gegen Durach zeigten die Olchinger auf jeden Fall, dass in der Relegation mit ihnen zu rechnen ist. Kaum einfache Fehler, bissig im Pressing und vorne gefährlich – so präsentierte sich der SCO über weite Strecken der Partie. Dass Mayer nach der torlosen ersten Halbzeit in der Kabine dennoch sehr deutlich wurde, habe nichts mit der Leistung zu tun gehabt. Das an sich bedeutungslose Spiel gegen sei einfach eine ideale Möglichkeit gewesen, vor der Relegation noch einmal Dinge auszuprobieren und unter Realbedingungen zu testen. „Das haben die Jungs dann auch super gemacht“, lobte Mayer.

Und die Änderungen schlugen sich schließlich auch auf der Anzeigetafel nieder. In der 54. Minute kombinierten sich die Gastgeber schön über mehrere Stationen nach vorne, bis der Ball schließlich bei Kevin Roth landete, der aus gut zehn Metern halbrechter Position das Spielgerät zum Siegtreffer unter die Latte drosch.

Lange Fahrt zum ersten Relegationsspiel

Der Blick bei den Olchingern richtet sich jetzt auf die ersten beiden Relegationsduelle. Hier wartet der Bezirksligist FC Thalhofen auf den SCO – ausgerechnet. Direkt nach Abpfiff hatte Mayer noch gehofft, diesen Gegner zu umgehen – nicht aus sportlichen Gründen: „Die Fahrt unter der Woche bis nach Marktoberdorf ist schon lang.“ (Thomas Benedikt)