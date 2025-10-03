Haben die Jüchener ein Disziplinproblem?

Wenn ein Aufsteiger am siebten Spieltag als Tabellenzweiter in ein Spitzenspiel beim Tabellenführer und Aufstiegsanwärter geht, ist die Welt normalerweise mehr als in Ordnung. Da sollte es dann auch nichts zu meckern geben, wenn der Liganeuling wie im Falle des VfL Jüchen/Garzweiler am vergangenen Wochenende bei Germania Ratingen eine knappe 0:1-Niederlage kassiert, zumal die Jüchener dem Favoriten der Oberliga alles abverlangten. Wenn da nicht die Szene in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gewesen wäre, als der junge Matteo Matz mit dem zweiten gelbwürdigen Foul innerhalb weniger Minuten einen Elfmeter verursachte und auch noch die Gelb-Rote Karte sah. Ergebnis war der letztlich entscheidende Treffer zum 0:1 und eine numerische Unterlegenheit seiner Mannschaft für die zweiten 45 Minuten.

Nach den gleich drei Platzverweisen in der Heimpartie davor gegen den VfB Hilden, die noch 3:2 gewonnen worden war, stellt sich da schon die Frage, ob die Jüchener im Überschwang ihres beachtlichen Höhenflugs plötzlich ein Disziplinproblem haben. Der VfL hat zwar einen großen Kader, doch nachdem ihm schon gegen Ratingen drei Mann nicht zur Verfügung standen, werden am Freitag (14.30 Uhr) im vorgezogenen Heimspiel gegen Mitaufsteiger BW Dingden aus Hamminkeln gleich vier Spieler fehlen, die jüngst vom Schiedsrichter vom Platz gestellt wurden. Dragan Kalkan wäre nach seiner Gelb-Roten Karte gegen Hilden zwar eigentlich wieder spielberechtigt, ist nun aber erkrankt. Auch wenn die Jüchener gegen Dingden dennoch eine starke Startelf aufbieten können, auf Wechseloptionen muss Trainer Daniel Klinger auf jeden Fall verzichten.

Der Coach sagt zwar ganz klar, dass das mit den Platzverweisen ein Ende haben muss, doch von einem Disziplinproblem will er nichts wissen. „Das waren eher unglückliche Szenen“, sagt Klinger insbesondere mit Blick auf den erst 19-jährigen Matteo Matz, der am Sonntag einen Ratinger auf dem Weg aus dem VfL-Strafraum zu Fall brachte. „Da fehlt dann einfach noch die Cleverness, zumal er erst kurz zuvor Gelb wegen Trikotziehen bekommen hatte“, so Klinger. Er hatte sogar darüber nachgedacht, den verwarnten Youngster vorzeitig vom Platz zu nehmen. Doch dass das nächste Vergehen so schnell folgen würde, damit hatte der Coach nicht gerechnet.

So ähnlich war es auch gegen Hilden, als Dragan Kalkan kurz nach seiner Einwechslung zweimal innerhalb kürzester Zeit den gelben Karton zu sehen bekam. Anders verhielt es sich bei Benni Schütz, der sich kurz vor Schluss einen eher harmlosen Rempler leistete, aber dennoch glatt Rot sah. „Dafür hätte ich niemals eine Rote Karte gegeben. Das war ein hartes, aber nicht unfaires Spiel. Da müssen sich auch die Schiedsrichter mal hinterfragen“, meint Daniel Klinger. Und noch mal anders gelagert war der Fall bei Nils Friebe, bei dem der Schiedsrichter mitbekam, dass er einen Gegenspieler beleidigte, als er sich gefoult fühlte und sofort mit einem direkten Platzverweis reagierte. „Wenn er den Ball früher abspielt, kommt es erst gar nicht dazu. Auch er ist noch ein recht junger Spieler und muss noch lernen“, betont Klinger.

Koronkiewicz-Debüt steht im Raum

Aber auch wenn der VfL-Coach kein grundsätzliches Problem in der jüngsten Flut an Platzverweisen sieht, muss er gegen Dingden mit einem kleineren Kader zurechtkommen. Ein wenig für Entspannung sorgt allerdings, dass der kürzlich verpflichtete Ex-Profi Patrick Koronkiewicz, der noch bis Sommer beim Drittligisten Viktoria Köln unter Vertrag stand, am Donnerstag endlich ins Training eingestiegen ist. Auch wenn er nach einer längeren Fußballpause noch nicht in Bestform sein kann, soll er am Freitag zumindest schon mal auf der Bank Platz nehmen und könnte je nach Spielverlauf auch schon eine Option sein.

Denn eins ist für Daniel Klinger klar: Nachdem seine Mannschaft gegen Ratingen das erste Saisonspiel verloren hat, soll die seit 1. Mai 2024 anhaltende Serie von ungeschlagenen Heimspielen unbedingt fortgesetzt werden. Auch wenn er Dingden für einen unangenehmen Gegner hält, der schon starke Spiele in den ersten Wochen der Saison gezeigt hat, betont er: „Wenn wir die drei Punkte holen, sind wir weiter oben dabei und müssen nicht nach unten gucken.“ Disziplinproblem hin oder her.