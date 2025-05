„Haben die Hütte abgerissen“: FC Moosburg will sich in der Kreisliga etablieren

Trainer Florian Bittner erschien mit Meistershirt, dunkler Sonnenbrille und etwas Reststimme in der Arbeit. Ein Jahr lang haben die Moosburger hart gearbeitet und sich das verdient. „Ja, wir haben die Hütte abgerissen“, sagte Bittner mit einem Lächeln.

Für die Moosburger Fans gibt es weitere gute Nachrichten: Nach dem aktuellen Stand bleibt die gesamte Mannschaft so beisammen. Und auch die Verlängerung von Trainer Florian Bittner dürfte nur eine Formalie sein.

Florian Bittner ist überzeugt, dass der aktuelle Kader in der Kreisliga die Klasse halten und sich in der Liga etablieren kann. Der Übungsleiter betont das vorhandene Potenzial: „Unsere jungen Spieler haben noch nicht ihr Maximum erreicht und die haben richtig Bock, sich weiterzuentwickeln.“ Zu den fußballerischen Möglichkeiten kommt auch der Teamgeist, mit dem die Moosburger nach Wacklern in der Vorrunde ihren Meisterschwur sprachen. Als Zweiter im Winter richtete man die Krone und ist 2025 noch immer unbesiegt.