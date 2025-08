"Haben die Erwartungen aller übertroffen"

Gabriel Can

Gabriel Can, Sportlicher Leiter des Heidelberger A-Ligisten Aramäer Leimen, macht den FuPa Baden Sommercheck.

Vor der Saison standen wir für viele „Experten“ als sicherer Absteiger auf dem letzten Platz fest. Bereits in der Winterpause konnten wir beweisen, dass dies nicht so sein wird. Nach der noch besseren Rückrunde haben wir dann die Saison auf dem 5. Platz beendet, direkt hinter dem Quartett, das den Aufstieg unter sich ausgemacht hat. Hier nochmal Glückwunsch an die jeweiligen Mannschaften, die das nach einer tollen Saison verdient haben.

2) Was sind eure Ziele für 2025/26?