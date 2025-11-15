»Haben die ersten 20 Minuten verschlafen«: Mauth verliert Derby

Die Samstagsspiele des 19. Spieltags der Bezirksliga Ost boten zum Jahresabschluss noch einmal reichlich Spannung. Im Landkreisderby setzte sich der TSV Grafenau in einer intensiven Begegnung mit 3:2 gegen den TSV Mauth durch. Derweil kassierte Tabellenführer Ruhmannsfelden eine überraschende Niederlage und unterlag dem TSV Waldkirchen.
Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Nach dem Rückstand waren wir jedoch die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten sehr gute Torchancen, konnten aber lediglich zwei davon erfolgreich nutzen. Der zwischenzeitliche Ausgleich war dann mehr als verdient. Was unsere Mannschaft heute wieder geleistet hat, verdient höchste Anerkennung. Wir müssen dem TSV Grafenau zum Sieg gratulieren.“
Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg. Gleichzeitig können wir das Ergebnis gut einordnen. Wir sind nicht besonders gut ins Spiel gestartet, die erste Halbzeit war chancenmäßig eher auf der Seite von Oberdiendorf. In der zweiten Halbzeit sind wir dann stark aus der Kabine gekommen, haben schnell das 2:0 gemacht und weiter ordentlich Druck aufgebaut. Leider mussten wir, wie bereits schon desöftern in dieser Saison, zwei Verletzungen hinnehmen. Umso höher ist die heutige Mannschaftsleistung einzuschätzen. Die Jungs haben alles reingeworfen. Jeder, der reinkommt, gibt Vollgas und betreibt extrem viel Aufwand. Darauf sind wir Trainer mächtig stolz.“
Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte Garham dann das Spiel innerhalb von fünf Minuten und kam im weiteren Verlauf immer wieder gefährlich vor unser Tor. Insgesamt ist der Sieg der Gäste aufgrund der zweiten Halbzeit verdient.“
Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): „Auf sehr schwierigem Untergrund haben wir sehr früh ein Tor erzielt und es dann leider versäumt nachzulegen. Wie es dann oftmals so läuft, steht es mit dem ersten Torschuss 1:1 und kurz darauf 2:1, nach berechtigten Platzverweisen. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und einen absolut verdienten Dreier eingefahren, der sogar um 1-2 Tore zu niedrig ausgefallen ist. Respekt an meine Mannschaft für das heutige Spiel, aber auch was sie allgemein in der Herbstrunde geleistet hat.“
Sven Halfar (Trainer TSV Waldkirchen): „Es war heute eine sehr gute Leistung. Wir haben hinten gut verteidigt und unsere Aktionen nach vorne sauber zu Ende gebracht. Nach dem 2:0 mussten wir dann etwas kompakter stehen, wodurch Ruhmannsfelden dann etwas mehr vom Spiel hatte. Das war eine überragende Mannschaftsleistung. Ich bin sehr stolz auf das Team.“
Jochen Fröschl (Trainer FC Obernzell-Erlau): „Meiner Meinung nach eine unnötige Niederlage. Wir sind ideal gestartet und haben früh das 1:0 erzielt, fast postwendend fiel allerdings der Ausgleich zum 1:1. Das 1:2 war aus unserer Sicht dann eine klare Fehlentscheidung: Unser Spieler spielte den Ball klar in Richtung eigenem Tor, doch der Schiedsrichter entschied auf Freistoß für den Gegner, aus dem direkt das 1:2 entstand. Kurz vor der Halbzeit haben wir dann durch einen eigenen Fehler noch das 1:3 kassiert. In der zweiten Hälfte haben wir eigentlich wieder gut mitgespielt, konnten jedoch keine Chance verwerten, weshalb es beim 1:3 Endstand blieb.“
Manuel Kesten (Spielertrainer SpVgg Niederalteich): „In den ersten 15 Minuten hat der Gegner sehr gut ins Spiel gefunden, wohingegen wir zu Beginn einige Probleme hatten. Mit zunehmender Spielzeit sind wir besser ins Spiel gekommen und konnten uns steigern. Das 0:0 zur Halbzeit war absolut in Ordnung, danach haben wir uns weiter nach vorne gearbeitet und uns die 1:0-Führung verdient. Extrem bitter ist natürlich der Ausgleich in der 89. Minute. Es war insgesamt ein enges Spiel, das 1:1 geht vom Ergebnis her in Ordnung, allerdings hatten wir noch eine große Chance zum Sieg. Die drei Punkte wären möglich gewesen, aber auch der Punkt geht okay.“