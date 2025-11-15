»Haben die ersten 20 Minuten verschlafen«: Mauth verliert Derby

Uli Köberl (Sportlicher Leiter TSV Mauth): „Wir haben die ersten 20 Minuten verschlafen. Nach dem Rückstand waren wir jedoch die bessere und spielbestimmende Mannschaft. Wir hatten sehr gute Torchancen, konnten aber lediglich zwei davon erfolgreich nutzen. Der zwischenzeitliche Ausgleich war dann mehr als verdient. Was unsere Mannschaft heute wieder geleistet hat, verdient höchste Anerkennung. Wir müssen dem TSV Grafenau zum Sieg gratulieren.“

Fabian Burmberger (Trainer FC Künzing): „Wir sind natürlich überglücklich über den Sieg. Gleichzeitig können wir das Ergebnis gut einordnen. Wir sind nicht besonders gut ins Spiel gestartet, die erste Halbzeit war chancenmäßig eher auf der Seite von Oberdiendorf. In der zweiten Halbzeit sind wir dann stark aus der Kabine gekommen, haben schnell das 2:0 gemacht und weiter ordentlich Druck aufgebaut. Leider mussten wir, wie bereits schon desöftern in dieser Saison, zwei Verletzungen hinnehmen. Umso höher ist die heutige Mannschaftsleistung einzuschätzen. Die Jungs haben alles reingeworfen. Jeder, der reinkommt, gibt Vollgas und betreibt extrem viel Aufwand. Darauf sind wir Trainer mächtig stolz.“

Stefan Winter (1. Vorstand SV Hutthurm): „In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit wenigen Torraumszenen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit drehte Garham dann das Spiel innerhalb von fünf Minuten und kam im weiteren Verlauf immer wieder gefährlich vor unser Tor. Insgesamt ist der Sieg der Gäste aufgrund der zweiten Halbzeit verdient.“

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): „Auf sehr schwierigem Untergrund haben wir sehr früh ein Tor erzielt und es dann leider versäumt nachzulegen. Wie es dann oftmals so läuft, steht es mit dem ersten Torschuss 1:1 und kurz darauf 2:1, nach berechtigten Platzverweisen. In der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht und einen absolut verdienten Dreier eingefahren, der sogar um 1-2 Tore zu niedrig ausgefallen ist. Respekt an meine Mannschaft für das heutige Spiel, aber auch was sie allgemein in der Herbstrunde geleistet hat.“