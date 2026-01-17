"Haben die Basis für den Klassenerhalt geschaffen"

Nach der ersten Saisonhälfte können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Nach einer schwierigen Anfangsphase, vielen Verletzten und einer längeren Akklimatisierung in der neuen Spielklasse sind wir in der zweiten Hälfte der Hinrunde in der A-Klasse angekommen. Wir wollen dieses Jahr den Klassenerhalt schaffen und hierfür haben wir eine grundsolide Basis geschaffen, weshalb wir zufrieden sein können, obwohl noch einige Punkte mehr möglich gewesen wären.

1) Wie lautet euer Fazit nach der ersten Saisonhälfte? Wurden die gesteckten Ziele erreicht?

Nachdem Francesco Morello die Mannschaft in die A-Klasse geführt hatte und Marco Cardona als Interimstrainer übernommen hat, geht der SV Sandhofen e.V. ab dem 01.01.2026 mit Nunzio Carotenuto und Christian Senger mit einem neuen Trainerteam an den Start. Nach längerer Pause kehrt unserer TW-Trainer Marco Porcu zurück, sodass der Staff der 1. Mannschaft durchaus gut aufgestellt ist.

2) Gibt es Veränderungen im Team? Transfers, Änderungen im Trainer- und Betreuerteam?

Als Spieler kommen hinzu: Florian Eißfeller, Dimitri Mogila, Alessio Quagliata, Giandamiano Qualiata und Nunzio Carotenuto und vielleicht tut sich darüber hinaus noch etwas.

Den Verein verlassen haben Kristiyan Koev, der sich dem SSV Vogelstang (B-Klasse) anschließt, und Dennis Herzog / Marvin Nehring (SG Viernheim I A-Klasse).

3) Welches Team hat euch in eurer Liga am meisten überrascht?

Von einer Überraschung kann nicht die Rede sein, die U23 der TSG 62/09 Weinheim spielt sehr erfrischenden und attraktiven Offensivfußball, wenn sie es nun noch schaffen konstant zu bleiben, wird das sicherlich noch interessant. Alle anderen Mannschaften und ihre Leistungen waren einigermaßen zu erwarten.

4) Welche Ziele strebt ihr in der Rückrunde an?

Das Ziel ist weiterhin der Klassenerhalt und eine weitere Konsolidierung der Leistungen auf das Wesentliche, um weiterhin in der A-Klasse anzukommen und sich zu etablieren.

5) Im Sommer steigt die Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA. Was traut ihr der deutschen Nationalmannschaft zu und wer ist euer Topfavorit und warum?

Wir hoffen natürlich auf einen schönen WM-Sommer der deutschen Nationalmannschaft und wünschen uns mindestens ein Halbfinale. Die Topfavoriten sind vermutlich Frankreich, Spanien und England.