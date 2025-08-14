„Haben den Faden verloren“ ‒ Wasserburgs individuelle Klasse schlägt Grünwald

Durch die 1:3 (1:2)-Heimniederlage gegen den vermeintlichen Aufstiegsfavoriten TSV Wasserburg hat es der TSV Grünwald vorläufig versäumt, sich im engen Feld der Landesliga Südost ganz vorne festzubeißen. Dabei glückte der Start ins Top-Spiel durch Marcel Kosuchs 1:0 auf Vorarbeit von Daniel Leugner (5.) optimal. „Wir sind gut reingekommen. Beim Tor war vielleicht ein bisschen Glück dabei, weil es abgefälscht war, aber wir sind auch gut auf den zweiten Ball gegangen“, freute sich Co-Trainer Florian de Prato über die frühe Führung, die Sicherheit gab. „In den ersten 25 Minuten waren wir komplett Herr im Haus. Es war eine chancenarme Partie, aber wir hatten die absolute Spielkontrolle.“

Umso überraschender fiel das 1:1: Nach einem langen Ball von Wasserburgs Torwart Lino Volkmer kam Leon Sammer, der, so de Prato, „vielleicht auch unterblockt wurde“, nicht ins Kopfballduell. So war Dominik Köck auf der rechten Seite durch, seine Hereingabe nutzte Robin Ungerath per Kopf (25.). „Das war eine richtig gute Flanke. Solche Dinge sind schwer zu verteidigen. Manchmal muss man es auch anerkennen, wenn der Gegner die Räume gut nutzt“, wollte de Prato seinen Grün-Weißen keinen Vorwurf machen. Ärgerlich fand er aber, dass kurz darauf das zweite Gegentor als Spiegelbild des ersten fiel: „Mit dem Momentum des Ausgleichs hat der Gegner besser ins Spiel gefunden. Und das zweite Tor war dann fast identisch mit dem ersten, nur, dass die Flanke diesmal von links kam.“ Wieder köpfte Ungerath ein (30.). „Grundsätzlich wären beide Tore zu verteidigen, wenn ich mich am Vordermann orientiere. Aber das ist vielleicht auch die Klasse, die er hat, wenn man sich seine Vita anschaut.“ Immerhin stürmte der 26-Jährige schon für Wacker Burghausen in der Regionalliga und für den SV Ried in Österreichs Bundesliga.

„Nach dem Rückstand haben wir so ein bisschen den Faden verloren“, gab de Prato zu. Die einzige hochkarätige Möglichkeit hatte Michael Hutterer nach schönem Zusammenspiel mit Kosuch, doch Volkmer parierte (58.). Kurz darauf machte Leon Simeth per Freistoß alles klar (60.). „Schön geschossen“, fand de Prato, allerdings war für die Grünwalder auch ein bisschen Pech im Spiel, denn der Ball sprang vom Pfosten über Brandl hinter die Linie. An der Berechtigung des Resultats änderte das für de Prato nichts: „Am Ende war das 1:3 unnötig, aber verdient. Für uns ist es besch…, denn wir wollten komplett in die Spitzengruppe aufschließen, weil wir auch den Entwicklungsschritt wahrnehmen.“ Wasserburg sei allerdings ein anderes Kaliber als die Gegner davor gewesen: „Das ist eine Mannschaft, die Spaß am Verteidigen, aber auch ihre Qualität nach vorne hat.“