„Haben das Momentum nicht für uns“ – TuS fängt zweite Pleite in Folge

Trotz starker Leistung kassierte der TuS Geretsried im Heimspiel gegen den TSV 1880 Wasserburg die zweite Niederlage in Folge: 0:1 hieß es aus Sicht des Tabellenzweiten nach 90 Minuten. „Wir sind natürlich überglücklich, dass wir 1:0 gewonnen haben“, freute sich TSV-Trainer Florian Heller in der Pressekonferenz. Ihm sei aber auch absolut bewusst: „Wir haben heute brutal viel Glück gehabt.“ Da mochte Daniel Dittmann nicht widersprechen: „In der Hinrunde hatten wir das Momentum oft für uns, im Moment haben wir es nicht“, stellte der TuS-Coach fest, dessen Team in den zurückliegenden 90 Minuten trotz bester Möglichkeiten wie schon bei den Niederlagen in Schwaig und Rosenheim erneut kein Treffer gelang.

Die Misere begann schon früh in der Partie, als Srdan Ivkovic nach Flanke von Kenan Numanovic den Ball übers Tor trat. 20 Minuten waren gespielt, als der TuS-Goalgetter einen Kopfball genau in die Arme von Lino Volkmer servierte. Eine Minute später bot sich erneut nach Flanke von Numanovic eine gute Gelegenheit für Ivkovic, dessen Flachschuss Volkmer im kurzen Eck abwehren konnte. Nach einer etwas ruhigeren Phase war es Taso Karpouzidis, der mit einem Flachschuss aus 14 Metern am Wasserburger Schlussmann scheiterte; der anschließende Eckball verpuffte gefahrlos. Kurz vor der Pause stocherte sich Belmin Idrizovic erfolgreich gegen drei gegnerische Verteidiger durch, seinen Querpass jagte Ivkovic wieder über die Latte. „Angesichts der Vielzahl an Chancen für den TuS dürften wir uns nicht beschweren, wenn wir das Spiel verloren hätten“, räumte Gästetrainer Heller ein.

Nach dem Seitenwechsel setzte sich das einseitige Scheibenschießen fort – mit derselben Misserfolgsquote im Abschluss. Gleich nach Wiederbeginn scheiterte Ivkovic mit einem Kopfball am kurzen Pfosten, der nächste Versuch von Adrian Hofherr nach Ecke von Idrizovic landete auf dem Tornetz. In der 65. Minute scheiterte Ivkovic trotz freier Schussbahn aus 14 Metern erneut am glänzend reagierenden TSV-Keeper Volkmer. Als Taso Karpouzidis zehn Minuten vor Schluss mit einem Schlenzer Volkmer endlich überwunden hatte, sein Torjubel jedoch vom Pfosten des Wasserburger Tores jäh gestoppt wurde, begann man allmählich, sich mit einem torlosen Remis – mit dem auch der TuS zu diesem Zeitpunkt hätte leben können – abzufinden. Zumal Schiedsrichter Fabian Hegener Wasserburgs Dominik Brich in der 88. Minute mit einer Zeitstrafe vom Platz schickte.