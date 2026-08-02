"Haben Burgaltendorf glücklich gemacht“: SVA gewinnt Geno Cup

Vor einer gut gefüllten Anlage in Burgaltendorf entwickelte sich von Beginn an ein intensives Finale. Dabei hatte der SVA deutliche Vorteile in Sachen Ballbesitz, klare Torchancen blieben zunächst aber Mangelware. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase gehörte sogar Rellinghausen, als Reo Yoda aus 20 Metern an SVA-Keeper Wagner scheiterte (7.).

Mit der Führung im Rücken verlor der Gastgeber allerdings etwas den Zugriff. Rellinghausen investierte nun deutlich mehr und kam kurz vor der Pause gleich mehrfach dem Ausgleich nahe. Erst traf Erik May nach einem Eckball den Pfosten (45.+3), wenig später verzog Reo Yoda aus aussichtsreicher Position nur knapp (45.+4).

Nach einer Trinkpause belohnte sich Burgaltendorf für den engagierten Auftritt. Eine Hereingabe von der linken Seite rutschte bis vor das Tor durch, wo Marlon Anthony Williams Jr. schneller als sein Gegenspieler reagierte und die Kugel für das 1:0 an Fabrice haller vorbeispitzelte (31.).

Chancen auf beiden Seiten, Entscheidung vom Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Finale offen. Burgaltendorf verpasste zunächst durch Williams eine gute Möglichkeit auf das 2:0 (51.), ehe der ESC zuschlug. Nach einer verlängerten Flanke stand Bünyamin Sahin goldrichtig und traf zum verdienten 1:1 ins Eck (56.).

In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Rellinghausen hätte nach einem Freistoß beinahe die Führung erzielt, doch Wagner parierte den Nachschuss von Simon Neuse stark (63.). Auf der anderen Seite scheiterte Laurin Kamperhoff an ESC-Schlussmann Haller, während Kevin Barra den Abpraller knapp neben das Tor setzte (72.).

In der Schlussphase drängte Burgaltendorf noch einmal auf die Entscheidung. Georgios Ketsatis setze eine flache Hereingabe an den zweiten Pfosten nur um Zentimeter neben das Tor (90.+2), wenig später setzte Ahmet Kizilisik den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei (90.+3). Dem in den Schlussphase drückenden SVA sollte schließlich kein weiterer Treffer gelingen, so ging es direkt in die Elfmeterlotterie.

Dort behielten zunächst beide Teams die Nerven. Erst ESC-Schütze Bilal Tairovski vergab, als Wagner seinen Versuch entschärfte. Alle weitere Akteure gaben sich keine Blöße, ebenso Laurin Kamperhoff, mit dessen Treffer als fünfster Schütze der Turniersieg feststand.

Krippel: "Burgaltendorf glücklich gemacht"

Trainer Andreas Krippel maß dem Turniersieg trotz des Testspielcharakters eine besondere Bedeutung bei.

"Dadurch, dass das unser Cup ist, ist der Stellenwert schon sehr hoch. Die Mannschaft hatte die Möglichkeit, Burgaltendorf glücklich zu machen. Hier stehen so viele Menschen drei Wochen lang morgens auf der Anlage und machen alles möglich. Ich finde, das haben wir heute super zurückgegeben“, sagte der Coach nach dem Finale.

Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich Krippel ebenfalls zufrieden. Vor allem die Anfangs- und Schlussphase habe seinen Vorstellungen entsprochen: "Die erste halbe Stunde gehörte uns. Wir haben das richtig gut umgesetzt. Nach dem 1:1 dachte ich, dass es schwierig werden könnte. Umso mehr hat mich überrascht, dass wir Rellinghausen in der Schlussviertelstunde hinten reingedrückt haben. Das war ein richtig guter Auftritt.“

Zuletzt freute sich der Trainer über den entscheidenden Elfmeter von Kamperhoff. "Er hat den letzten Elfmeter in der Meisterschaft verschossen und wollte sich deshalb bewusst den fünften beziehungsweise entscheidenden nehmen, um dieses Erfolgserlebnis zu haben. Dass das so ausgeht, ist natürlich wunderbar.“