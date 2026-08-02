"Haben Burgaltendorf glücklich gemacht“: SVA gewinnt Geno Cup

Der SV Burgaltendorf hat den Geno Cup zum ersten Mal seit acht Jahren gewonnen. Im Endspiel setzte sich der Gastgeber nach einem 1:1 (1:0) in regulärer Spielzeit mit 5:4 gegen den ESC Rellinghausen durch. Laurin Kamperhoff verwandelte den entscheidenden Strafstoß.
Vor einer gut gefüllten Anlage in Burgaltendorf entwickelte sich von Beginn an ein intensives Finale. Dabei hatte der SVA deutliche Vorteile in Sachen Ballbesitz, klare Torchancen blieben zunächst aber Mangelware. Die beste Gelegenheit der Anfangsphase gehörte sogar Rellinghausen, als Reo Yoda aus 20 Metern an SVA-Keeper Wagner scheiterte (7.).
Nach einer Trinkpause belohnte sich Burgaltendorf für den engagierten Auftritt. Eine Hereingabe von der linken Seite rutschte bis vor das Tor durch, wo Marlon Anthony Williams Jr. schneller als sein Gegenspieler reagierte und die Kugel für das 1:0 an Fabrice haller vorbeispitzelte (31.).
Mit der Führung im Rücken verlor der Gastgeber allerdings etwas den Zugriff. Rellinghausen investierte nun deutlich mehr und kam kurz vor der Pause gleich mehrfach dem Ausgleich nahe. Erst traf Erik May nach einem Eckball den Pfosten (45.+3), wenig später verzog Reo Yoda aus aussichtsreicher Position nur knapp (45.+4).
Auch nach dem Seitenwechsel blieb das Finale offen. Burgaltendorf verpasste zunächst durch Williams eine gute Möglichkeit auf das 2:0 (51.), ehe der ESC zuschlug. Nach einer verlängerten Flanke stand Bünyamin Sahin goldrichtig und traf zum verdienten 1:1 ins Eck (56.).
In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreiches Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Rellinghausen hätte nach einem Freistoß beinahe die Führung erzielt, doch Wagner parierte den Nachschuss von Simon Neuse stark (63.). Auf der anderen Seite scheiterte Laurin Kamperhoff an ESC-Schlussmann Haller, während Kevin Barra den Abpraller knapp neben das Tor setzte (72.).
In der Schlussphase drängte Burgaltendorf noch einmal auf die Entscheidung. Georgios Ketsatis setze eine flache Hereingabe an den zweiten Pfosten nur um Zentimeter neben das Tor (90.+2), wenig später setzte Ahmet Kizilisik den Ball aus kurzer Distanz am Tor vorbei (90.+3). Dem in den Schlussphase drückenden SVA sollte schließlich kein weiterer Treffer gelingen, so ging es direkt in die Elfmeterlotterie.
Dort behielten zunächst beide Teams die Nerven. Erst ESC-Schütze Bilal Tairovski vergab, als Wagner seinen Versuch entschärfte. Alle weitere Akteure gaben sich keine Blöße, ebenso Laurin Kamperhoff, mit dessen Treffer als fünfster Schütze der Turniersieg feststand.
Trainer Andreas Krippel maß dem Turniersieg trotz des Testspielcharakters eine besondere Bedeutung bei.
"Dadurch, dass das unser Cup ist, ist der Stellenwert schon sehr hoch. Die Mannschaft hatte die Möglichkeit, Burgaltendorf glücklich zu machen. Hier stehen so viele Menschen drei Wochen lang morgens auf der Anlage und machen alles möglich. Ich finde, das haben wir heute super zurückgegeben“, sagte der Coach nach dem Finale.
Mit der Leistung seiner Mannschaft zeigte sich Krippel ebenfalls zufrieden. Vor allem die Anfangs- und Schlussphase habe seinen Vorstellungen entsprochen: "Die erste halbe Stunde gehörte uns. Wir haben das richtig gut umgesetzt. Nach dem 1:1 dachte ich, dass es schwierig werden könnte. Umso mehr hat mich überrascht, dass wir Rellinghausen in der Schlussviertelstunde hinten reingedrückt haben. Das war ein richtig guter Auftritt.“
Zuletzt freute sich der Trainer über den entscheidenden Elfmeter von Kamperhoff. "Er hat den letzten Elfmeter in der Meisterschaft verschossen und wollte sich deshalb bewusst den fünften beziehungsweise entscheidenden nehmen, um dieses Erfolgserlebnis zu haben. Dass das so ausgeht, ist natürlich wunderbar.“
SV Burgaltendorf – ESC Rellinghausen 6:5 n.E.
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Kai Nakowitsch, Caspar Schelewski (74. Mehmet Can Köstekci), Georgios Ketsatis, Kevin Barra, Denis Naumov, Nico Van Der Heuvel (80. Pier Schulz), Ahmet Kizilisik, Fabio Weber, Laurin Kamperhoff - Trainer: Andreas Krippel
ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Malick-Montell Mourtala, Tom Holz (71. Bilal Tairovski), Simon Neuse (83. Elia Cebrian Schwarz), Calvin Minewitsch (74. André Panz), Maurice Muschalik, Marc Fabian Rapka, Reo Yoda (78. Filip Sapeta) - Trainer: Sascha Behnke
Tore: 1:0 Marlon Anthony Williams JR (31.), 1:1 Bünyamin Sahin (56.), 1:2 André Panz (91. i.E.), 2:2 Kevin Barra (91. i.E.), 2:3 Elia Cebrian Schwarz (91. i.E.), 3:3 Ahmet Kizilisik (91. i.E.), 3:4 Erik May (91. i.E.), 4:4 Mehmet Can Köstekci (91. i.E.), 5:4 Georgios Ketsatis (91. i.E.), 5:5 Bünyamin Sahin (91. i.E.), 6:5 Laurin Kamperhoff (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Bilal Tairovski (ESC Rellinghausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).
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