Die Belastung der vergangenen Tage war den Akteuren deutlich anzumerken. Umso wichtiger war die kurze Verschnaufpause vor dem Duell am Sonntag, 22.03.2026, um 14 Uhr. Sport-Geschäftsführer Hendrik Brösel betont die Relevanz der Erholungsphase: „Nach fünf Spielen in 15 Tagen tat es den Jungs sicher gut, körperlich und mental durchzuatmen. Dies ist auch wichtig im Hinblick auf unser anstehendes Programm mit vier Auswärtsspielen.“ Diese Phase der Regeneration war dringend notwendig, um die Konzentration für die kommenden Herausforderungen in der Fremde hochzuhalten.

Obwohl die Leipziger in der Tabelle aktuell nur auf dem 17. Rang liegen, warnt man in Luckenwalde davor, die Aufgabe zu unterschätzen. Die Chemiker haben im Winter massiv aufgerüstet. „Gleichzeitig hat sich Chemie im Winter einmal auf links gedreht, viele Spieler geholt sowie einen neuen Cheftrainer. Dazu war der Verein scheinbar wirtschaftlich in der Lage. Das zeigt einmal mehr die Power, die dieser Verein hat“, erklärt Hendrik Brösel. Dennoch begegnet Luckenwalde der Aufgabe mit sportlicher Sachlichkeit: „Es gibt keine leichten Spiele, nicht in der ersten Liga und nicht in der vierten Liga. Somit muss ich die Schwere von Aufgaben nicht Woche für Woche erwähnen. Beide Teams sind in der Lage, am Sonntag zu gewinnen.“

Selbstbewusstsein aus der Tabelle und dem Hinspiel

Trotz der personellen Veränderungen bei den Gastgebern blickt der FSV mit breiter Brust auf die bisherige Spielzeit. Mit 32 Punkten belegt Luckenwalde derzeit den neunten Tabellenplatz, während Chemie Leipzig lediglich 17 Zähler aufweist. „Wir haben bisher in der Saison deutlich besser abgeliefert als Chemie, die Tabelle lügt nach dieser Spielanzahl nicht“, stellt Hendrik Brösel klar.

Zudem erinnert man sich gerne an das Hinspiel, das vor 1431 Zuschauern durch ein spätes Tor von Lucas Will in der Nachspielzeit (90.+2) mit 1:0 gewonnen wurde. Brösel hofft auf einen ähnlichen Effekt: „Ich wünsche mir, dass wir aus dem bisherigen Saisonverlauf und dem Last-Minute-Sieg aus dem Hinspiel einen Vorteil für die Aufgabe am Sonntag generieren. Wir können einen riesigen Schritt in Richtung unseres tabellarischen Saisonziels machen.“

Personelle Sorgenfalten im Saisonendspurt

Die intensive Spielweise der letzten Wochen hat jedoch Spuren hinterlassen. Erstmals in dieser Spielzeit muss das Trainerteam um Michael Braune signifikante Ausfälle kompensieren. „Personell werden uns, nahezu erstmalig in dieser Saison, gleich drei bis vier Spieler nicht zur Verfügung stehen. Nichts Ungewöhnliches aufgrund der Belastung“, berichtet Hendrik Brösel. Dennoch ist der Fokus klar: Mit Leidenschaft und kühlem Kopf soll in Leipzig gepunktet werden.