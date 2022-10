Die Lufthoheit hatten klar die Finsinger: Hier steigt Stefan Hölzlein (M., rotes Trikot). Auch Markus Rickhoff ist schon abgehoben. Foto. Christian Riedel – Foto: Christian Riedel / fotografie-ri

„Haben bis zum Schluss zittern müssen“ - FC Finsing verlässt Abstiegsränge Sieg im Kellerduell mit SB DJK Rosenheim

Mit dem zweiten Heim-Dreier in Folge hat sich der FC Finsing in der Bezirksliga Ost etwas Luft verschafft. Die Mannschaft von Trainer Bernd Häfele setzte sich am Freitagabend 3:2 im Kellerduell gegen Schlusslicht SB Rosenheim durch und konnte die Abstiegszone verlassen.

Finsing – „Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Daheim läuft es einfach“, freute sich Co-Trainer Stefan Gasda nach dem Erfolg gegen den Landesliga-Absteiger. „Rosenheim war nicht wirklich schlechter als wir.“ Den Grundstein zum Erfolg legte Finsing vor der Pause. Gasda: „Das war wahrscheinlich eine der besten Halbzeiten, die wir in dieser Saison gespielt haben, vor allem die ersten 20 Minuten waren überragend.“ Und so gingen die Gastgeber vor 100 Zuschauern in der 13. Minute in Front. Markus Rickhoff und Stefan Hölzlein hatten sich mit einem Doppelpass durchkombiniert, sodass Florian Hölzl am Fünfereck den Ball nur noch über die Linie drücken musste. Im Anschluss ließ Finsing gute Möglichkeiten liegen, erzielte aber noch vor der Pause das 2:0. Rickhoff war nach einer Ecke von Andre Huber mit dem Kopf zur Stelle. „Wir hätten schon zur Pause klarer führen müssen, das hätte uns etwas Stress erspart. Nach der Halbzeit haben wir irgendwie den Faden verloren. Da hätte das Spiel durchaus kippen können, aber ab der 70. Minute hatten wir wieder alles im Griff“, so Gasda. Sechs Minuten nach Wiederbeginn leistete sich seine Mannschaft einen Fehler im Spielaufbau, den die Rosenheimer sofort bestraften, weil bei Finsing die Absicherung fehlte. So liefen zwei Gäste-Akteure allein auf Keeper Philipp Strunk zu, der das 1:2 von Edon Xhelili nicht verhindern konnte. FC Finsing verpasst die Vorentscheidung