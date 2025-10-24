„Haben bekommen, was wir verdient haben“ – Buchbach erwartet Club

Am 13. Spieltag in der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach den FC Augsburg II. Die Gastgeber sind nach dem Erfolg zuletzt hungrig auf mehr.
Eine Woche nach dem heiß ersehnten 3:0-Sieg beim FC Augsburg 2 ist der TSV Buchbach erneut gegen eine Zweitvertretung aus dem Profilager gefordert: Die Rot-Weißen erwarten am 15. Spieltag der Regionalliga die U23 des 1. FC Nürnberg, Anpfiff ist heute Abend um 19 Uhr in der SMR-Arena.
Die Club-Youngsters spielen bislang eine ganz starke Runde und haben in 13 Spielen 28 Punkte auf ihr Konto gebracht. Damit steht die Truppe von Trainer Andreas Wolf auf Rang drei. Allerdings haben die Nürnberger die Mehrzahl ihrer Punkte vor eigenem Publikum geholt, auswärts stehen nach vier Begegnungen nur sieben Zähler zu Buche. Bester Torschütze der Mittelfranken ist Piet Lasse Scobel, der acht der insgesamt 26 Treffer erzielt hat.
Bei den Hausherren kehrt Daniel Muteba nach verbüßter Gelbsperre in die Mannschaft zurück, ein großes Fragezeichen steht dagegen hinter dem Einsatz von Kevin Hingerl, der sich in Augsburg eine äußerst schmerzhafte Zehenprellung zugezogen hat. Der Anfangsverdacht eines Bruchs hat sich zwar nicht bestätigt, aber die Kapsel ist stark in Mitleidenschaft gezogen, sodass der ganze Zeh blau ist. Natürlich noch kein Thema sind die Langzeitverletzten Andreas Hirtlreiter, Tobias Sztaf und Benedikt Orth. Ansonsten sollte Petrovic aber alle Mann an Bord haben.
„Aus den ersten sechs oder sieben Spielen hätten wir ein paar Punkte mehr holen können, aus den letzten Spielen vor dem Augsburg-Spiel haben wir genau das bekommen, was wir verdient haben. Nämlich null Punkte. Da will ich mich selbst nicht anlügen. Ich sage, wenn wir unter Wert geschlagen wurden, aber ich sage auch ganz klar, wenn wir die Punkte nicht verdient haben“, sagte Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic.⇥Tipp: 2:1 für Buchbach