Eine Woche nach dem heiß ersehnten 3:0-Sieg beim FC Augsburg 2 ist der TSV Buchbach erneut gegen eine Zweitvertretung aus dem Profilager gefordert: Die Rot-Weißen erwarten am 15. Spieltag der Regionalliga die U23 des 1. FC Nürnberg – Foto: Kurt Botsch

„Haben bekommen, was wir verdient haben“ – Buchbach erwartet Club 13. Spieltag in der Regionalliga Verlinkte Inhalte Regionalliga Bayern Buchbach Nürnberg II

Am 13. Spieltag in der Regionalliga Bayern empfängt der TSV Buchbach den FC Augsburg II. Die Gastgeber sind nach dem Erfolg zuletzt hungrig auf mehr.

Eine Woche nach dem heiß ersehnten 3:0-Sieg beim FC Augsburg 2 ist der TSV Buchbach erneut gegen eine Zweitvertretung aus dem Profilager gefordert: Die Rot-Weißen erwarten am 15. Spieltag der Regionalliga die U23 des 1. FC Nürnberg, Anpfiff ist heute Abend um 19 Uhr in der SMR-Arena. Die Club-Youngsters spielen bislang eine ganz starke Runde und haben in 13 Spielen 28 Punkte auf ihr Konto gebracht. Damit steht die Truppe von Trainer Andreas Wolf auf Rang drei. Allerdings haben die Nürnberger die Mehrzahl ihrer Punkte vor eigenem Publikum geholt, auswärts stehen nach vier Begegnungen nur sieben Zähler zu Buche. Bester Torschütze der Mittelfranken ist Piet Lasse Scobel, der acht der insgesamt 26 Treffer erzielt hat.

Heute, 19:00 Uhr TSV Buchbach Buchbach 1. FC Nürnberg Nürnberg II 19:00 live PUSH Gelingt Buchbach gegen Nürnberg der nächste Befreiungsschlag?